Херсонці накрили для ЗСУ стіл
Мешканці Херсонської області 9 місяців жили в окупації. Попри величезний брак продуктів весь цей час, коли прийшли Збройні Сили України херсонці поділилися останнім. Відео частування опублікували у мережі, пише 24 канал.
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Місцеві мешканці накрили стіл й приготували теплий борщ зі сметанкою. До нього жінки витягли квашені огірки, сир, сосиски та відкрили компот. При цьому вони ще навіть перепрошували.
Хлопці, вибачайте, може загустий борщик,
– сказала одна з жінок.
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Таким вчинком українці вкотре показали свою єдність. Російська пропаганда нічого не варта, адже росіян на Херсонщині зустрічали протестами, а з ЗСУ – ділилися останнім.
Російські військові, які вбивають мирних українців за пральні машинки, ніколи такого не зрозуміють.
Останні новини про звільнення Херсонщини
- В Інституті вивчення війни заявили, що на правому березі Дніпра все ще ховаються російські військові. Скільки їх залишилося – невідомо. Тепер окупанти будуть намагатися втекти вслід за своїми "товаріщами", які їх кинули.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що на повну зачистку Херсона піде кілька тижнів.
- Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Херсонської області про загрозу атак з повітря. Адже тепер російські ракети з Криму найперше летітимуть на Херсонщину. То ж місцевим мешканцям потрібно швидко реагувати на повідомлення про повітряну тривогу. До речі, через те, що в регіоні нема зв'язку, сирени вмикатимуть на радіо.
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