Херсонці накрили для ЗСУ стіл

Мешканці Херсонської області 9 місяців жили в окупації. Попри величезний брак продуктів весь цей час, коли прийшли Збройні Сили України херсонці поділилися останнім. Відео частування опублікували у мережі, пише 24 канал.

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Місцеві мешканці накрили стіл й приготували теплий борщ зі сметанкою. До нього жінки витягли квашені огірки, сир, сосиски та відкрили компот. При цьому вони ще навіть перепрошували.

Хлопці, вибачайте, може загустий борщик,

– сказала одна з жінок.

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Таким вчинком українці вкотре показали свою єдність. Російська пропаганда нічого не варта, адже росіян на Херсонщині зустрічали протестами, а з ЗСУ – ділилися останнім.

Російські військові, які вбивають мирних українців за пральні машинки, ніколи такого не зрозуміють.

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В Інституті вивчення війни заявили, що на правому березі Дніпра все ще ховаються російські військові. Скільки їх залишилося – невідомо. Тепер окупанти будуть намагатися втекти вслід за своїми "товаріщами", які їх кинули.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що на повну зачистку Херсона піде кілька тижнів.

Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Херсонської області про загрозу атак з повітря. Адже тепер російські ракети з Криму найперше летітимуть на Херсонщину. То ж місцевим мешканцям потрібно швидко реагувати на повідомлення про повітряну тривогу. До речі, через те, що в регіоні нема зв'язку, сирени вмикатимуть на радіо.

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