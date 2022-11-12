Херсонцы накрыли для ВСУ стол

Жители Херсонской области 9 месяцев жили в оккупации. Несмотря на огромную нехватку продуктов все это время, когда пришли Вооруженные Силы Украины, херсонцы поделились последним. Видео угощения опубликовали в сети, пишет 24 канал.

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Местные жители накрыли стол и приготовили теплый борщ со сметанкой. К нему женщины вытянули квашеные огурцы, творог, сосиски и открыли компот. При этом они еще даже извинялись.

Ребята, извините, может слишком густой борщик,
– сказала одна из женщин.

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Таким поступком украинцы в очередной раз показали свое единство. Российская пропаганда ничего не стоит, ведь россиян на Херсонщине встречали протестами, а с ВСУ – делились последним.

Российские военные, которые убивают мирных украинцев за стиральные машинки, никогда такого не поймут.

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