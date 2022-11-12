Херсонцы накрыли для ВСУ стол
Жители Херсонской области 9 месяцев жили в оккупации. Несмотря на огромную нехватку продуктов все это время, когда пришли Вооруженные Силы Украины, херсонцы поделились последним. Видео угощения опубликовали в сети, пишет 24 канал.
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Местные жители накрыли стол и приготовили теплый борщ со сметанкой. К нему женщины вытянули квашеные огурцы, творог, сосиски и открыли компот. При этом они еще даже извинялись.
Ребята, извините, может слишком густой борщик,
– сказала одна из женщин.
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Таким поступком украинцы в очередной раз показали свое единство. Российская пропаганда ничего не стоит, ведь россиян на Херсонщине встречали протестами, а с ВСУ – делились последним.
Российские военные, которые убивают мирных украинцев за стиральные машинки, никогда такого не поймут.
Последние новости об освобождении Херсонщины
- В Институте изучения войны заявили, что на правом берегу Днепра все еще скрываются российские военные. Сколько их осталось – неизвестно. Теперь оккупанты будут пытаться убежать вслед за своими "бросившими их" товарищами.
- Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что на полную зачистку Херсона уйдет несколько недель.
- Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Херсонской области об угрозе атак с воздуха. Ведь теперь российские ракеты из Крыма в первую очередь будут лететь в Херсонскую область. Так что местным жителям нужно быстро реагировать на сообщения о воздушной тревоге. Кстати, из-за того, что в регионе нет связи, сирены будут включать на радио.
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