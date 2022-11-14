Будем еще больше ценить Украину, – жительница Херсона

В Херсоне долгое время не было связи, как только она появилась, женщина сразу позвонила сыну. Она хотела лично сообщить ему радостную новость.

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Мы очень рады, что мы свободны, что нас освободили. Слава Украине, слава ВСУ. Мы очень рады. Мы пережили страшное, но теперь мы будем еще больше ценить нашу Украину,
– сказала женщина.

На видео заметно, что женщина была очень счастлива, а на некоторых словах еле сдерживала слезы. Она поблагодарила Вооруженные Силы Украины за освобождение родного города от ужасной российской оккупации.

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