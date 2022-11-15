Визит Зеленского в Херсон стал поводом для российских пропагандистов критиковать российскую армию сильнее, чем даже в предыдущие дни во время выхода с правого берега Херсона. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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Визит Зеленского в Херсон разозлил россиян

Так, пропагандисты жаловались на то, что украинский президент прибыл в Херсон и мог свободно передвигаться, и не понимали, почему российские войска не нанесли удара по нему. Один из них даже воспринял это как свидетельство того, что Россия не хочет выиграть войну, и подверг критике российские силы за то, что они позволили Зеленскому ступить на "российскую территорию".

Российские блоггеры, в частности, сохраняли относительно приглушенную реакцию на потерю Россией правого берега в минувшие дни. Четкое изменение риторики от относительно оправдательного языка, в целом поддерживающего вывод войск как обоснованное с военной точки зрения решение, к гневу, направленному на российские военные неудачи, свидетельствует о том, что российское военное руководство, вероятно, испытывает давление с целью получения достижений в Донецкой области и других регионах,

– подчеркнули аналитики.

Визит Зеленского в Херсон: что известно

14 ноября Владимир Зеленский приехал в освобожденный Херсон впервые со времени его деоккупации.

Зеленский заявил, что мы двигаемся вперед и готовы к миру для всей нашей страны.

Также украинский лидер поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку Украины в войне против России.

В присутствии Зеленского ВСУ официально подняли государственный флаг в деоккупированном Херсоне. Видео торжеств можно посмотреть по ссылке.

Кроме этого, Зеленский сообщил, что в Херсоне будут постепенно появляться пункты помощи жителям, как это было на Харьковщине.

Кстати, в Херсоне Вооруженные Силы Украины вместе с Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

Из-за визита Зеленского в России уже начали жаловаться и заявили, что это якобы их земля.

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