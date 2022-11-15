Візит Зеленського до Херсона став приводом для російських пропагандистів критикувати російську армію сильніше, ніж навіть у попередні дні під час відходу з правого берега Херсонщини. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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Візит Зеленського у Херсон роздратував росіян

Так, пропагандисти скаржилися на те, що український президент прибув до Херсона і міг вільно пересуватися, та не розуміли, чому російські війська не завдали удару по ньому. Один з них навіть сприйняв це як свідчення того, що Росія не хоче виграти війну, і розкритикував російські сили за те, що вони дозволили Зеленському ступити на "російську територію".

Російські блогери, зокрема, зберігали відносно приглушену реакцію на втрату Росією правого берега в минулі дні. Чітка зміна риторики від відносно виправдувальної мови, яка загалом підтримує виведення військ як обґрунтоване з військової точки зору рішення, до гніву, спрямованого на російські військові невдачі, свідчить про те, що російське військове керівництво, ймовірно, зазнає тиску з метою отримання здобутків у Донецькій області та інших регіонах,

– наголосили аналітики.

Візит Зеленського до Херсона: що відомо

14 листопада Володимир Зеленський приїхав у звільнений Херсон вперше з часу його деокупації.

Зеленський заявив, що ми рухаємося вперед та готові до миру для всієї нашої країни.

Також український лідер подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку України у війні проти Росії.

За присутності Зеленського ЗСУ офіційно підняли державний прапор в деокупованому Херсоні. Відео урочистостей можна подивитись за посиланням.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що у Херсоні поступово з'являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

До речі, у Херсоні Збройні Сили України разом з Володимиром Зеленським підняли прапор України. Тепер місто офіційно звільнено від російських окупантів.

Через візит Зеленського у Росії вже почали бідкатись та заявили, що це нібито їхня земля.

Варте уваги – Зеленський вперше приїхав у звільнений Херсон та нагородив воїнів: дивіться відео