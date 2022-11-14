Это произошло сегодня, 14 ноября. Соответствующее видео опубликовал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Важно Владимир Зеленский впервые приехал в освобожденный Херсон
В Херсоне подняли флаг Украины
Официальное поднятие государственного флага в деоккупированном Херсоне!
– подписал кадры Тимошенко.
На опубликованном видео можно увидеть, как в Херсоне звучит гимн Украины. Зеленский, чиновники местной власти и украинские защитники положили руку на сердце и наблюдали, как развевается наш флаг.
Как в Херсоне поднимали украинский флаг: смотрите видео
Зеленский приехал в освобожденный Херсон: что известно
- Президент Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденый Херсон. Лишь 11 ноября в город вошли украинские военные.
- "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", – процитировало слова президента издание Reuters.
- Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.
- На вопрос журналиста Дмитрия Комарова о том, почему Зеленский решил рискнуть и приехать в Херсон, президент ответил, что сейчас очень важно быть в Херсоне, а рискуют – все.
Что известно об освобождении Херсона: коротко
- 9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.
- В России заявили, что отводят свои войска с правобережья Херсонщины.
- Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона.
- Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг.
- Также перед зданием Херсонской ОГА развевается флаг ЕС.
Зачистка деоккупированной Херсонской области
12 ноября аналитики ISW заявили, что на правом берегу Днепра по-прежнему остаются российские военные. Они переоделись в гражданское и прячутся от ВСУ. Таким образом, оккупанты пытаются убежать.
Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что на зачистку области уйдут недели. Прежде всего, наши военные должны разминировать территории и разоблачить всех коллаборантов. Их имена уже известны.
Достойно внимания – Зеленский прибыл в освобожденный Херсон: смотрите видео