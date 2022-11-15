Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він вважає, що немає жодних сумнівів у тому, що ми можемо звільнити ще більше територій на Півдні.

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Наскільки реально звільнити лівий берег до Нового року

Мусієнко вважає, що шанси на те, що Збройні Сили України зайдуть до Нового року принаймні у Мелітополь, є доволі високими.

Понад те, я думаю, що до кінця року в нас є хороші перспективи звільнити лівий берег Херсонської області та звільнити так званий Запорізький напрямок. Я маю на увазі Мелітополь, фактично до Азовського моря, тобто до Бердянська,

– заявив керівник Центру військово-правових досліджень.

За його словами, з Маріуполем може бути дещо складніше, тому що Росія буде підкріплювати своє військо зі Сходу та з Південного Сходу. Але немає сумнівів у тому, що ми можемо звільнити ще більше територій на Півдні.

Що сприятиме швидкому звільненню нових територій на Півдні

Мусієнко зауважив, що наші можливості суттєво посилить отримання від Заходу більше зброї. Для нас важливо зараз на Півдні – не давати ворогу перепочинку. Тобто потрібно завдавати йому постійних артилерійських ударів з усіх напрямків, звідки ми можемо.

Це правобережжя Херсонщини, звідки наша дальність зросла. Тому що ми підійшли практично до лінії Дніпра. І це Запорізький напрямок на Токмак та на Мелітополь, знищуючи позиції противника там,

– сказав військовий експерт.

За його словами, потрібно не давати російським військам, які змогли втекти з Херсонського напрямку, часу на те, щоб перегрупуватися й доукомплектуватися. По-друге, треба не дати їм можливості формувати якісь додаткові угруповання, з якими вони могли розраховувати навесні піти в наступ на Запорізькому напрямку.

На думку Мусієнка, за цих умов ми можемо створити досить хороші перспективи для того, аби повною мірою логістика противника з окупованим Кримом була би досить серйозно порушена. Без цього угруповання російських військ, принаймні на лівобережжі Херсонщини, довго не протримається.

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що окупанти наразі займають оборонні позиції, окопуються та намагаються обладнати якісь захисні рубежі на Запорізькому напрямку, оскільки вони дуже серйозно остерігаються й бояться, що ЗСУ можуть здійснити прорив та швидко деокупувати ще більше українських територій.

Він сумнівається в тому, що Росія зараз зможе швидко перегрупувати свої війська та перекинути їх на Схід, де намагатиметься продовжувати штурмові дії в районі Бахмута. Зробити це росіяни можуть лише ціною втрати практично всього українського Півдня.

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Куди росіяни перекидатимуть війська

Мусієнко зазначив, що насправді російські війська продовжують перебувати в ситуації, начебто на роздоріжжі: підеш ліворуч – можеш спробувати досягти якогось успіху на Сході, але втратити Південь, а підеш праворуч, тобто на Південь, щоб спробувати не дати українським військам просунутися, то втратиш остаточно наступальний потенціал на Сході.

Ось перед ними на сьогодні таке роздоріжжя. А перед нами – чітка, зрозуміла позиція, що зараз відкриваються перспективи,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він пояснив, що перше полягає в тому, як дещо зміцнити оборону на Сході, допомогти нашому угрупованню, яке тримає досить потужний удар у районі Бахмута. А друге – це підсилити наше військо на Запорізькому напрямку, щоб звідти досить серйозно загрожувати противнику.

До речі! На Херсонщині російські загарбники просуваються вглиб на 15 – 20 кілометрів від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра. У такий спосіб вони хочуть убезпечитись від обстрілів ЗСУ.

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