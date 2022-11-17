Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что россияне в Запорожье обстреливают оккупированные города и готовятся к контрнаступлению ВСУ.

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Россия перебросила войска на Донецкое и Запорожское направления

Подоляк отметил, что те боеспособные части, которые у россиян были в Херсоне, они перебросили на Донецкое и Запорожское направления. Именно Донецкое направление является горячей точкой фронта, где оккупанты пытаются атаковать Бахмут, Соледар, Авдеевку. На Запорожском направлении они готовятся защищать Мелитополь, Энергодар, где важна для них ЗАЭС, и Мариуполь, который они захватывали 4 месяца.

Там погибло дикое количество россиян. И как они говорят, они 4 месяца берут одно село, а потом за один день сдают Херсон. Это символично,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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ВСУ готовятся к продолжению контрнаступления

Он продолжил, что ВСУ готовятся к возобновлению контрнаступления. Сейчас проходят стабилизационные мероприятия, в передовые части поступает техника, оружие, боеприпасы, снаряды из тыла. Климатические условия, погода, зима и т.д. не остановят наших военных, ведь никто не собирается давать россиянам паузу и возможность построить оборонительные сооружения, чтобы наше наступление было более тяжелым.

"Военно-тактическая инициатива исключительно у Украины, Россия сегодня переходит к оборонному типу войны, кроме одного небольшого Бахмутского направления. Они умеют обороняться именно так, как они продемонстрировали в Херсоне. Однако для того, чтобы они и дальше это демонстрировали, мы своим партнерам говорим, что это вопрос количества выстрелов, количества дальнобойных ракет", – подчеркнул Подоляк.

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