Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що росіяни на Запоріжжі обстрілюють окуповані міста й готуються до контрнаступу ЗСУ.

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Росія перекинула війська на Донецький і Запорізький напрямки

Подоляк зазначив, що ті боєздатні частини, які в росіян були в Херсоні, вони перекинули на Донецький і Запорізький напрямки. Саме Донецький напрямок є найгарячішою точкою фронту, де окупанти намагаються атакувати Бахмут, Соледар, Авдіївку. На Запорізькому напрямку вони готуються обороняти Мелітополь, Енергодар, де важлива для них ЗАЕС, та Маріуполь, який вони захоплювали 4 місяці.

Там загинула дика кількість росіян. І як вони кажуть, вони 4 місяці беруть одне село, а тоді за один день здають Херсон. Це символічно,

– зауважив радник глави Офісу Президента України.

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ЗСУ готуються до продовження контрнаступу

Він продовжив, що ЗСУ готуються до поновлення контрнаступу. Зараз відбуваються стабілізаційні заходи, до передових частин надходить техніка, зброя, боєприпаси, снаряди з тилу. Кліматичні умови, погода, зима тощо не зупинять наших військових, адже ніхто не збирається давати росіянам паузу й можливість побудувати оборонні споруди, аби наш наступ був важчим.

"Військово-тактична ініціатива виключно в України, Росія сьогодні переходить до оборонного типу війну, крім одного невеличкого Бахмутського напрямку. Вони вміють оборонятись саме так, як вони продемонстрували в Херсоні. Однак для того, щоб вони й надалі це демонстрували, ми своїм партнерам говоримо, що це питання кількості пострілів, кількості далекобійних ракет", – наголосив Подоляк.

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