Український Генштаб про плани ворога знає, тому планує контрудари у відповідь. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.
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Плани окупантів на зиму
Експерт зазначив, що у росіян є одне основне завдання, яке вони давно намагаються виконати, але у них ніяк не виходить.
Основне завдання для них – це "звільнення" Донецької області. Тому це завдання вони будуть виконувати, кидати всі сили, забирати їх з інших напрямків та ділянок фронту,
– пояснив оглядач.
За його словами, саме тому у листопаді можна було спостерігати вихід окупантів із правого берега.
"Наразі основна частина "штурмового корпусу" з Правобережжя перебуває у Маріуполі, де доукомплектовується. Далі вони виходитимуть на Донбас. Тобто росіяни виконуватимуть завдання на Донеччині "до останнього росіянина". Там, мабуть, останній росіянин десь у районі Бахмута й помре", – іронічно додав Світан.
На його думку, саме тому можна очікувати на активізацію вже найближчим часом ворожих військ поблизу Донецька.
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Якою буде реакція ЗСУ
Оглядач запевнив, що український Генштаб використовуватиме розуміння, як діятимуть надалі окупанти, тому можуть зробити кроки у відповідь, зокрема:
- ударом від Макіївки у бік Луганська;
- розтинаючим ударом до узбережжя Азовського моря;
У другому випадку удар матиме ціль "відсікти" Кримсько-Херсонське угруповання від прямих постачань озброєнь та техніки з Росії.
Тобто вихід у будь-яку точку узбережжя Азовського моря переріже це постачання. Тоді залишиться лише одна річ – це другий нищівний удар по Кримському мосту, після якого можна буде говорити, що Кримсько-Херсонське угруповання перебуває в оперативному "котлі",
– переконаний аналітик.
Він вказав, що після цього ЗСУ буде набагато простіше виконувати бойові завдання, оскільки через 1 – 2 тижні в окупантів закінчаться армійські запаси озброєнь.
"Після цього можна розпочинати деокупацію Криму, вийшовши на Мелітополь і заходячи або на Чонгар, або на Арабатську Стрілку. Але оптимальний варіант – це все-таки через Перекоп. Я думаю, що до кінця року ми почуємо про вхід наших військ на територію Криму або початок нашого руху туди", – резюмував Світан.
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Ситуація на фронті: що відомо
- На Луганщині тривають важкі бої. Наразі Збройні Сили України відтісняють російських окупантів вздовж траси "Сватове-Кремінна".
- За даними Генштабу, у Мелітополі накрили штаб росіян, а в Каховці вороги мінують інфраструктуру.
- Російське угруповання, яке вийшло з правого берега Херсонщини, з великою ймовірністю перегрупують та переформатують для відновлення боєздатності, після чого перекинуть на інший напрямок. Мова йде про 20 – 30 тисяч окупантів.