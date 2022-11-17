До того ж загарбники намагаються захопити Білогорівку. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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ЗСУ дають відсіч ворогу

Як розповів Гайдай, нині тривають потужні бої з двох напрямків. Перший – Сватове-Кремінна. Там ЗСУ вдається відтісняти потроху ворога.

У всіх великих містах місцеві жителі говорять про те, що вони чують, як тривають бої по лінії фронту. Інший напрямок – Білогорівка, там не зупиняються намагання російсько-окупаційних військ знову захопити контроль над територією, яка колись була мирним селом Білогорівка,

– зазначив очільник регіону.

За словами Гайдая, у зруйнованих Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному окупанти не розпочали опалювальний сезон. Тому у багатоповерхових житлових будинках люди опалюють дровами.

"Окупанти кажуть, що нічого ремонтувати не будуть, прийдуть ваші "укри" і нехай все ремонтують. Тобто вони морально готові, що ці населені пункти будуть деокуповані", – наголосив Гайдай.

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