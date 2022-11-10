Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів біля Новоселівського і Макіївки. Нещодавно українські військові зайшли до Макіївки.
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ЗСУ просуваються на Сватівському напрямку
Водночас ЗСУ завдали ворогу втрат на Сватівському напрямку. Повідомляється, що у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів з цього напрямку.
Наразі не відомо, чи розбили окупанти госпіталь у пологовому будинку. У Луганській ОВА про це не повідомляли.
У Луганській ОВА повідомили, що ЗСУ майже щодня просуваються на Сватівському напрямку.
Росія хоче знову захопити Білогорівку
- Російські окупанти прагнуть знову захопити Білогорівку й намагаються прорвати оборону ЗСУ. Через це росіяни втрачають багато живої сили. Наразі найбільш запеклі бої в Луганській області точаться навколо Сватового.
- Росія хоче повернути контроль над Білогорівкою, адже боїться стрімкого просування ЗСУ.
- Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ щодня просуваються на декілька кілометрів на Луганському напрямку. Однак 5 листопада він зазначив, що наші воїни щодня просуваються на 500 метрів.
- Гайдай розповідав, що окупанти кинули багато резервів на Луганський напрямок. Також просуванню ЗСУ заважає погана погода.
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