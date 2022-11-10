Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів біля Новоселівського і Макіївки. Нещодавно українські військові зайшли до Макіївки.

До речі ЗСУ зайшли у Снігурівку на Миколаївщині: місцеві зустріли захисників під оплески

ЗСУ просуваються на Сватівському напрямку

Водночас ЗСУ завдали ворогу втрат на Сватівському напрямку. Повідомляється, що у пологовий будинок завезли велику кількість поранених окупантів з цього напрямку.

Наразі не відомо, чи розбили окупанти госпіталь у пологовому будинку. У Луганській ОВА про це не повідомляли.

У Луганській ОВА повідомили, що ЗСУ майже щодня просуваються на Сватівському напрямку.

Росія хоче знову захопити Білогорівку

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