За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов возле Новоселовского и Макеевки. Недавно украинские военные вошли в Макеевку.
Кстати ВСУ зашли в Снигиревку Николаевской области: местные встретили защитников под аплодисменты
ВСУ продвигаются на Сватовском направлении
В то же время ВСУ нанесли врагу потери на Сватовском направлении. Сообщается, что в роддом завезли большое количество раненых оккупантов с этого направления.
Пока неизвестно, разбили ли оккупанты госпиталь в роддоме. В Луганской ОВА об этом не сообщали.
Зато там информировали, что ВСУ почти каждый день продвигаются на Сватовском направлении.
Россия хочет снова захватить Белогоровку
- Российские оккупанты стремятся снова захватить Белогоровку и пытаются прорвать оборону ВСУ. Поэтому россияне теряют много живой силы. Сейчас наиболее ожесточенные бои в Луганской области ведутся вокруг Сватово.
- Россия хочет вернуть контроль над Белогоровкой, потому что боится стремительного продвижения ВСУ.
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ ежедневно продвигается на несколько километров в Луганском направлении. Однако 5 ноября он отметил, что наши воины ежедневно продвигаются на 500 метров.
- Гайдай рассказывал, что кафиры бросили много резервов на Луганское направление. Также продвижению ВСУ мешает плохая погода.
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