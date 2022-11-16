Село – повністю знищене окупантами. Там не залишилось жодного вцілілого будинку.

До теми ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині: показуємо на карті

Звична тактика росіян

Село було окуповане 8 місяців. Після відступу росіяни застосували свою звичну тактику – накрили населений пункт артилерією.

Руїни і смерть – наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців,

– мовиться у повідомленні.

Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, стала наступним звільненим пунктом після Невського. Росіяни, до речі, зазнали там серйозних втрат. У відео також показали ліквідованих найманців ПВК "Вагнера".

Дивіться відео зі звільненої Макіївки:

Яка ситуація на Луганщині

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ просуваються територією області.

Зокрема, ЗСУ майже щодня просуваються біля Сватового. Окупантам завдають колосальних втрат.

Водночас ситуація залишається складною. Окупанти стягнули на Луганщину велику кількість резервів.

При цьому загарбники навіть не намагаються забирати тіла своїх "товаришів", а йдуть прямісінько по їхніх трупах.

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