Село – повністю знищене окупантами. Там не залишилось жодного вцілілого будинку.
До теми ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині: показуємо на карті
Звична тактика росіян
Село було окуповане 8 місяців. Після відступу росіяни застосували свою звичну тактику – накрили населений пункт артилерією.
Руїни і смерть – наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців,
– мовиться у повідомленні.
Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, стала наступним звільненим пунктом після Невського. Росіяни, до речі, зазнали там серйозних втрат. У відео також показали ліквідованих найманців ПВК "Вагнера".
Дивіться відео зі звільненої Макіївки:
Яка ситуація на Луганщині
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ просуваються територією області.
- Зокрема, ЗСУ майже щодня просуваються біля Сватового. Окупантам завдають колосальних втрат.
- Водночас ситуація залишається складною. Окупанти стягнули на Луганщину велику кількість резервів.
- При цьому загарбники навіть не намагаються забирати тіла своїх "товаришів", а йдуть прямісінько по їхніх трупах.
Дивіться більше – Гайдай розповів про запеклі бої на Луганщині: відео