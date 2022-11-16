Село – повністю знищене окупантами. Там не залишилось жодного вцілілого будинку.

До теми ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині: показуємо на карті

Звична тактика росіян

Село було окуповане 8 місяців. Після відступу росіяни застосували свою звичну тактику – накрили населений пункт артилерією.

Руїни і смерть – наслідки "русского міра", що панував тут 8 місяців,
– мовиться у повідомленні.

Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, стала наступним звільненим пунктом після Невського. Росіяни, до речі, зазнали там серйозних втрат. У відео також показали ліквідованих найманців ПВК "Вагнера".

Дивіться відео зі звільненої Макіївки:

Яка ситуація на Луганщині

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