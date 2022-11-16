Село – полностью уничтожено оккупантами. Там не осталось ни одного уцелевшего дома.
К теме ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области: показываем на карте
Привычная тактика россиян
Село было оккупировано 8 месяцев. После отступления россияне применили свою привычную тактику – накрыли населенный пункт артиллерией.
Руины и смерть – последствия "русского мира", царившего здесь 8 месяцев,
– говорится в сообщении.
Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района стала следующим освобожденным пунктом после Невского. Россияне, кстати, понесли там серьезные потери. В видео также показали ликвидированных наемников ЧВК "Вагнера".
Смотрите видео из освобожденной Макеевки:
Какая ситуация в Луганской области
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются по территории области.
- В частности, ВСУ почти каждый день продвигаются возле Сватового . Оккупантам наносят колоссальные потери.
- В то же время, ситуация остается сложной. Оккупанты взыскали на Луганщину большое количество резервов .
- При этом захватчики даже не пытаются забирать тела своих "товарищей", а идут прямо по их трупам.
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