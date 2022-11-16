Село – полностью уничтожено оккупантами. Там не осталось ни одного уцелевшего дома.

К теме ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области: показываем на карте

Привычная тактика россиян

Село было оккупировано 8 месяцев. После отступления россияне применили свою привычную тактику – накрыли населенный пункт артиллерией.

Руины и смерть – последствия "русского мира", царившего здесь 8 месяцев,
– говорится в сообщении.

Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района стала следующим освобожденным пунктом после Невского. Россияне, кстати, понесли там серьезные потери. В видео также показали ликвидированных наемников ЧВК "Вагнера".

Смотрите видео из освобожденной Макеевки:

Какая ситуация в Луганской области

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