Село – полностью уничтожено оккупантами. Там не осталось ни одного уцелевшего дома.

К теме ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области: показываем на карте

Привычная тактика россиян

Село было оккупировано 8 месяцев. После отступления россияне применили свою привычную тактику – накрыли населенный пункт артиллерией.

Руины и смерть – последствия "русского мира", царившего здесь 8 месяцев,

– говорится в сообщении.

Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района стала следующим освобожденным пунктом после Невского. Россияне, кстати, понесли там серьезные потери. В видео также показали ликвидированных наемников ЧВК "Вагнера".

Смотрите видео из освобожденной Макеевки:

Какая ситуация в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продвигаются по территории области.

В частности, ВСУ почти каждый день продвигаются возле Сватового . Оккупантам наносят колоссальные потери.

В то же время, ситуация остается сложной. Оккупанты взыскали на Луганщину большое количество резервов .

При этом захватчики даже не пытаются забирать тела своих "товарищей", а идут прямо по их трупам.

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