Навіть того арсеналу, який окупанти застосовували в Україні, достатньо для ударів по цілях у всій Європі. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.
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Експерт зазначив, що у Росії є достатньо засобів ураження, які можуть дістати фактично до будь-якої точки Європи.
Ракета Х-101 може летіти на 5500 кілометрів: вона може пройти всю Європу й впасти в океан. Є також у них ракети Х-555 та "Калібри", що понад 2000 кілометрів можуть пролітати. Тобто це до середини Європи точно "дійдуть",
– пояснив фахівець.
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За його словами, також далекобійними є надзвукові ракети "Кинджал", які випускають з винищувачів МіГ-31 і можуть пролетіти також понад 2000 кілометрів.
"Далекобійність залежить від висоти пуску й швидкості розгону самого літака-носія "Кинджалів". Тому можна говорити, що Росія фактично до океану може діставати засобами ураження. Принаймні тими, які ми бачимо в Україні", – резюмував Світан.
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