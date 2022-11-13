Авіація окупантів постійно перебуває в небі. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал.

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Ігнат зазначив, що десятки ворожих літаків цілодобово можуть літати та патрулювати й в районі Чорного моря, і на Півночі, і на Сході.

Штурмова, бомбардувальна авіація, а також вертольоти, зважаючи на погодні умови, постійно працюють – як наші, так і їхні,

– додав речник командування Повітряних сил.

Він зауважив, що є і вкрай небезпечні вильоти, зокрема:

стратегічної авіації з району Астрахані,

бомбардувальників Ту-22М3 з ракетами Х-22, які мають 600 кілометрів дальності,

МіГ-33, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал", що можуть долетіти до будь-якої точки України.

"Ми знаємо, що засобів немає ефективних проти цієї зброї (ракет "Кинджал" – 24 канал). Тому коли злітають такі літаки – а сьогоднішні тривоги пов'язані саме з цим – однозначно, буде сигнал повітряної тривоги, щоб люди могли принаймні піти в укриття", – пояснив Ігнат.

За його словами, пусків таких ракет 13 листопада не фіксували. Окупанти мають їх не так багато, щоб обстрілювати саме ними.

Водночас росіяни вже неодноразово використовували "Кинджали" для ударів по території України. Тому повідомлень про повітряну тривогу не варто ігнорувати.

Цікаво! Ігнат також розповів, що наразі Росія накопичує свій ракетний потенціал. У запасі окупантів є певна кількість ракет, однак вони не можуть використати їх усіх відразу. Загарбники чекають, коли їхні підприємства виготовлять ще. Мовиться про "Іскандери" та "Калібри". За його словами, Росія може знову завдати масованого ракетного удару під час саміту "Великої двадцятки" – 15 та 16 листопада.

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