На сьогодні немає досконалих систем ППО, які забезпечили б знищення всіх повітряних цілей. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Зверніть увагу Україні дають багато нових систем ППО: чи допоможе це "закрити небо"

Експерт переконаний, що падіння російських ракет у Польщі стало прецедентом і на сьогодні немає гарантій, що він не повториться. Водночас Черник переконаний, що така ситуація лише сприятиме нарощуванню української системи ППО.

Аналітик підкреслив, що в українській медіаспільноті через помилково почали підіймати нову інформаційну хвилю про так зване "закриття неба".

Це дуже глибока і неправильна думка. Тому що небо не "закривається" ніколи. Якщо навіть біля кожного куща поставити ЗРК "Patriot", то все одно буде прорив оборони,

– пояснив оглядач.

На його думку, Україна не може собі дозволити "пониження пильності", тому потрібно обирати правильні формулювання.

"Якщо ми скажемо, що небо "закрите", то обов'язково хтось розслабиться, що стане непомірно високою ціною для нас. Маємо постійно говорити влучно і грамотно: прикрили небо на 93 відсотки, прикрили небо на 95 відсотків, довели прикриття неба до 98 відсотків – ось це правильний наратив", – резюмував Черник.

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