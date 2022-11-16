У мережі показали відео, як українська ППО відпрацювала по ворожих ракетах 15 листопада. Детальніше про це розповідає 24 канал.
Читайте також Україна була під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах
У Міністерстві оборони оприлюднили відео роботи нашої ППО. На кадрах українська система С-300 збиває одну з ворожих крилатих ракет.
С-300 збиває російську ракету: дивіться відео
Зауважимо, що російські загарбники 15 листопада вкотре атакували й українською столицю. Терористи влучили в житлові будинки, на жаль, загинула жінка.
Очільник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов також показав відео, як відпрацювала наша протиповітряна оборона.
Цікаво Падіння ракети в Польщі: чим це обернеться для України та Росії
Як ворожу ракету знищили на Київщині: дивіться відео
Важливо Рішуче засуджуємо російську агресію, – лідери G20 оприлюднили декларацію щодо війни в Україні
Коротко про масовану ракетну атаку Росії по Україні
- Окупанти масовано атакували нашу державу під час саміту G20. Російські військові вдарили по Україні різними ракетами та дронами-камікадзе.
- Внаслідок ворожих ударів пошкоджено понад 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. Мільйони українців залишилися без світла. Енергетики продовжують працювати. У кількох областях вже повністю відновили світло, однак, довелося запровадити екстрені вимкнення.
- Окупанти обстріляли Печерський район Києва. Пошкоджено два житлові будинки. На місці удару виявили тіло загиблої жінки.
- У Львові отримав серйозні поранення чоловік. Його вже прооперували. Постраждалий перебуває у важкому стані в реанімації.
- Дві ракети впали у Пшеводові, що у Грубешівському районі Польщі. Зруйноване фермерське господарство. Загинуло двоє чоловіків. Президент Дуда скликав Радбез, а НАТО – засідання.
- Лідери країн "Великої двадцятки" виступили зі спільною заявою. У ній вони наголосили на тому, що "рішуче засуджують" агресію Росії проти України. Відповідну декларацію схвалили в середу 16 листопада.
Вас може зацікавити – Реакція ЄС на російську атаку по Україні та влучання ракет у Польщі: дивіться відео