У декларації йдеться про те, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні" та наголосили, що вона "завдає величезних людських страждань і посилює чинні проблеми у світовій економіці". Її схвалили всі члени блоку G20, пише 24 канал.

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Рішенням задоволені не всі

У декларації йдеться, що були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій". Лідери країн заявили, що загроза застосування ядерної зброї неприпустима, також країни повинні дотримуватись Міжнародного права.

Крім того, у декларації наголошують, що центральні банки учасників продовжуватимуть належним чином калібрувати темпи посилення грошово-кредитної політики, пам'ятаючи при цьому про необхідність обмеження "вторинних ефектів".

Члени підтвердили своє зобов'язання уникати надмірної волатильності обмінних курсів, визнавши при цьому, що "багато валют значно змінилися" цього року.

Росія "подбала про альтернативні точки зору"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід додав фразу, що "багато делегацій засудили Росію", але його країна "подбала про те, щоб були викладені й альтернативні точки зору", і російські делегати вважають, що "цього достатньо".

Лавров брав участь у переговорах G20 від імені президента Владіміра Путіна. Посадовець втік з саміту якраз перед тим, як Росія масово обстріляла Україну ракетами.

Саміт G20: основні моменти

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