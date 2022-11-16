У декларації йдеться про те, що "більшість членів рішуче засудили війну в Україні" та наголосили, що вона "завдає величезних людських страждань і посилює чинні проблеми у світовій економіці". Її схвалили всі члени блоку G20, пише 24 канал.
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Рішенням задоволені не всі
У декларації йдеться, що були "інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій". Лідери країн заявили, що загроза застосування ядерної зброї неприпустима, також країни повинні дотримуватись Міжнародного права.
Крім того, у декларації наголошують, що центральні банки учасників продовжуватимуть належним чином калібрувати темпи посилення грошово-кредитної політики, пам'ятаючи при цьому про необхідність обмеження "вторинних ефектів".
Члени підтвердили своє зобов'язання уникати надмірної волатильності обмінних курсів, визнавши при цьому, що "багато валют значно змінилися" цього року.
Росія "подбала про альтернативні точки зору"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід додав фразу, що "багато делегацій засудили Росію", але його країна "подбала про те, щоб були викладені й альтернативні точки зору", і російські делегати вважають, що "цього достатньо".
Лавров брав участь у переговорах G20 від імені президента Владіміра Путіна. Посадовець втік з саміту якраз перед тим, як Росія масово обстріляла Україну ракетами.
Саміт G20: основні моменти
- На саміті в Індонезії виступив онлайн і президент Володимир Зеленський. Він виголосив промову, під час якої запропонував формулу миру, а також підкреслив, що жодного "Мінська-3" не буде.
- Натомість представник Росії Лавров пожалівся на Зеленського. Він звинуватив Президента України у зриві "мирних переговорів" та затягуванні конфлікту.
- Зазначимо також, що після промови Зеленського росіяни написали у мережі чимало недолугих та кумедних коментарів, у яких жалілися та нарікали на свою державу.
- Також на саміті прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак представив свої 5 кроків щодо зменшення впливу Росії.
- До допомоги Україні закликав і лідер Франції. Він зустрівся з Сі Цзіньпіном та закликав його об'єднати зусилля навколо України.
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