Президент Франції закликав Сі Цзіньпіна посадити Росію за стіл переговорів щодо війни в Україні. Макрон переконаний, що потрібно об'єднати зусилля навколо нашої держави.

Важливо Зеленський виступив на саміті G20: головні тези

Президент Франції зазначив, що треба об'єднати сили, аби реагувати на міжнародні ризики, такі як війна Росії проти України.

Пізніше у вступному слові лідер Китаю не згадував Україну напряму. Втім, закликав Францію і Китай разом "підтримувати дух незалежності, автономії, відкритості та співробітництва" у світі.

Зауважимо, що напередодні у ЗМІ повідомили, що після саміту "Великої двадцятки" Макрон планує зателефонувати російському диктатору.

Цікаво Бойкот Росії та історична зустріч Байдена та Сі: чого очікувати Україні від саміту G20

Що треба знати про зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна

Напередодні саміту Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном. Зокрема, лідери цих держав неодноразово згадували питання війни в Україні.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай "весь час був на боці миру і продовжить заохочувати до мирних переговорів". Водночас у Китаї сподіваються, що США, НАТО і ЄС будуть вести всебічний діалог з державою-агресором.

Цікаво, що в опублікованому Білим домом документі розмов Байдена і Сі Цзіньпіна зазначено, що держави підкреслили свій протест щодо застосування або погроз Росії застосувати ядерну зброю. Однак, у китайському документі цей пункт чомусь відсутній.

Вас може зацікавити – Як саміт G20 може вплинути на Росію: дивіться відео