Україну також запросили на саміт, але президент Володимир Зеленський, зі зрозумілих причин, не зможе бути присутнім особисто та обмежиться виступом по відеозв'язку. На Балі фізично присутній посол України в Індонезії, який представляє там нашу делегацію де-факто, повідомили 24 каналу в МЗС України. Росіяни ж, намагаючись вберегти Владіміра Путіна від непередбачуваних провалів і сорому, тому відправили від Росії голову МЗС – Сєргєя Лаврова.

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Чого чекати від саміту G20

Саміт країн Великої Двадцятки проходить щороку та збирає лідерів найбільших економік світу: США, Великої Британії, Китаю, Індії, Німеччини, Туреччини, Канади, Індонезії, Італії, Японії, Південної Кореї, Саудівської Аравії, Мексики, Індонезії, Франції, ПАР, Австралії та Росії, а також представників Європейського Союзу.



Групове фото на саміті G20 у Італії в 2021 році / фото Press24

Зверніть увагу! Сам по собі саміт "двадцятки" був створений для спільного обговорення проблем та розвитку світової економіки та виник на тлі потужної фінансової кризи в азійських країнах у 90-х роках.



За останні кілька років світова економіка стикалася з великою кількістю кризових ситуацій та невирішених проблем, від пандемії коронавірусу до питань екології та розвитку зеленої енергетики.

Цього року війна, яку розв'язав Владімір Путін проти України є основним рушієм глобальної економічної кризи, високого рівня інфляції та навіть загрози голоду на Африканському континенті. Саме тому, питання миру в Україні та перспективи завершення війни стануть однією з основних тем для обговорення під час саміту.

Захід дасть бій Росії

Для лідерів багатьох країн цьогорічна "двадцятка" стане першою, адже у Великій Британії, Німеччині, Італії та Бразилії з тогорічної зустрічі вже пройшли вибори та переобралася влада. Тож ці політики покладають великі сподівання на цей майданчик, як певну спробу гучно заявити про свою позицію щодо нинішньої ситуації у світі та запропонувати способи розв'язання багатьох проблем.



Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак / фото nrc.nl

Ріші Сунак – новообраний прем'єр-міністр Великої Британії, вже анонсував, що під час свого виступу розкритикує режим Владіміра Путіна. Британці розуміють, що саме Росія своїм вторгненням в Україну спричинила більшість економічних проблем та всіляко сповільнює розвиток світової економіки та несе загрозу існуванню міжнародного права, як такого.

Війна Путіна спричинила спустошення по всьому світу, знищуючи життя і занурюючи міжнародну економіку в хаос. Цей саміт G20 не буде звичайним. Ми розкритикуємо путінський режим і викриємо його повну зневагу до міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють такі форуми, як G20,

– заявив Ріші Сунак.

У цьому контексті відмова Владіміра Путіна особисто їхати на саміт цілком логічна, адже у такому випадку, йому довелося б самому вислуховувати всі звинувачення та критику щодо злочинних дій Росії в Україні.

За це боягузство Путіна розкритикував навіть канцлер Німеччини Олаф Шольц, для якого цьогорічний саміт G20 також буде першим. Шольц заявив, що хотів би бачити Путіна на Балі, проте окремо підкреслив причину відсутності російського диктатора.

Йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями та усією критикою, яка була сформульована багатьма країнами світу. Напевно тому його тут немає,

– сказав Олаф Шольц.

При цьому, Шольц зазначив, що відсутність Владіміра Путіна на саміті не завадить іншим державам публічно розкритикувати війну Росії проти України та закликати Кремль негайно вивести свої війська з української території, щоб створити передумови для мирних переговорів.

Ба більше, Британія та ЄС закликають своїх союзників бойкотувати виступ Сєргєя Лаврова та не проводити з ним особистих перемовин. Про це неназваний європейський чиновник повідомив The Telegraph.

Ми намагаємося працювати з партнерами, щоб дуже твердо показати, що міжнародна спільнота думає про всі ці злочини, звірства і незаконні дії Росії,

– заявив представник Євросоюзу.

Загальний тренд на критику Росії вже визначений, проте організатор саміту – Індонезія, просить трохи пом'якшити критику на адресу Росії, повідомляє видання Politico. Вони намагаються тиснути на американських, канадських, японських та європейських офіційних осіб, щоб ті проявили "гнучкість" та використовували не надто жорстку риторику у бік Росії.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що він головує на найскладнішому саміті "двадцятки" та переймається, що високий тиск на російську делегацію призведе до відмови погоджувати декларацію саміту G20 з боку Росії, а також спричинить перетворення групи у G19.

Зверніть увагу! Росія була виключена з G8 у 2014 році у відповідь на анексію Криму. Велика "вісімка" не стерпіла такого зухвалого порушення міжнародного права, тож з того часу росіяни більше там не представлені.



Цьогорічний саміт G20, враховуючи чисельні злочини російського режиму в Україні, може закінчитися тим, що основні партнери України також вимагатимуть обмежити участь Росії у групі двадцяти або зафіксувати засудження війни Росії проти України у фінальному комюніке.

Путін послав Лаврова віддуватися

Протягом тривалого часу Кремль витримував певну інтригу та не заявляв прямо, чи поїде Путін на Балі. Деякі політики розглядали це як певну можливість, за якої могли б зустрітися президенти України та Росії, якби обидва прибули туди особисто.

Проте Україна всіляко заперечувала можливість такої зустрічі, а фінальну крапку поставило рішення РНБО України про відмову від будь-яких перемовин з Владіміром Путіним. Згодом, Володимир Зеленський також висунув певний ультиматум до "двадцятки" та заявив, що не братиме участі у цьому саміті, якщо там буде присутній Путін.

Кремль також розраховував на зустріч Путіна з Джо Байденом, адже кулуарні перемовини на полях саміту між лідерами різних країн є однією зі складових частин подібних заходів. Втім, Білий Дім прямо заявив, що ніяких зустрічей з Путіним не планується, навіть якщо диктатор особисто відвідає Балі.

Таким чином, будь-який сенс у цій поїздці для Путіна відпав повністю. Єдине, з чим би він зіткнувся на цьому саміті, так це з прямими звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні. Також слід врахувати клінічну паранойю, притаманну російському диктатору, який істерично переймається через особисту безпеку.

Слід також згадати зустріч на саміті ШОС у Самарканді, де все що отримав Владімір Путін – публічне приниження з боку багатьох учасників того саміту. Путін сьогодні намагається відмежуватися від будь-якої негативної асоціації в очах росіян, особливо на тлі втечі російської армії з Херсона, тож віддуватися за Кремль відправили очільника МЗС Сєргєя Лаврова.

Та не встиг Лавров обжити номер у балійському готелі, як йому раптом стало погано, через що його навіть госпіталізували до місцевої лікарні, повідомляло Assossiated Press. Втім, цю інформацію одразу спростувала спікерка МЗС Росії Марія Захарова, а згодом опублікувала відео, де Лавров у футболці та шортах готується до початку саміту G20.

Історична зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Однією з найголовніших подій напередодні саміту G20 стала особиста зустріч лідерів США та Китаю. До цього моменту Джо Байден особисто зустрічався з Сі Цзіньпіном лише ще на посту віцепрезидента США в адміністрації Барака Обами.



Зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена / Фото AFP, Getty

З того часу відносини між США та Китаєм знизилися до критично низького рівня: торговельні війни, пандемія коронавірусу, придушення протестів у Гонконзі та напруга навколо Тайваню призвели до того, що обидві країни перебувають в умовному стані холодної війни.

Водночас обидва лідери нещодавно пройшли жорстку політичну турбулентність. Сі Цзіньпін офіційно став одним з "найвидатніших" лідерів Китаю, на рівні з Мао Цзедуном, а демократична партія США, до якої відноситься і Джо Байден, доволі успішно пройшла проміжні вибори у Сполучених Штатах.

Лідери Китаю та США підтвердили, що світ очікує від двох найпотужніших країн світу продуктивної співпраці, що б допомогла впоратися з багатьма проблемами, з якими зараз зіткнувся світ.

Світ, я гадаю, очікує від Китаю та Сполучених Штатів, що вони відіграватимуть ключову роль у вирішенні світових викликів, від зміни клімату до продовольчої безпеки і що ми зможемо працювати разом. Сполучені Штати готові до цього, працювати з вами, якщо ви цього бажаєте,

– заявив Джо Байден.

Сі Цзіньпін також заявив про свою відкритість до діалогу зі Штатами та підкреслив важливість такої комунікації між двома країнами.

Світ стоїть на перехресті. Куди йти звідси – це питання турбує не лише нас, але й всі країни,

– сказав Сі Цзіньпін.

Дуже важливою для України стала заява прем'єра Держради Китаю Лі Кецяна за день до зустрічі Сі з Байденом. Китайський посадовець заявив, що риторика Росії, щодо застосування ядерної зброї є "безвідповідальною".



Лі Кецян на саміті ASEAN / Фото AFP, Getty

Видання поспілкувалося з американським чиновником, який був присутній разом з Лі Кецяном на саміті ASEAN у неділю. Той розповів, що представник Китаю багато говорив про політику Пекіну щодо України та підкреслив, що Китай був здивований та навіть трохи зніяковів через початок війни Росії проти України.

Байден та Сі, швидше за все, також не обійшли питання війни України на своїй зустрічі. Повної інформації, до чого конкретно вони прийшли поки немає, але очевидно, що Китаю не вигідна російська агресія, що сповільнює економічний розвиток у всьому світі.

При цьому, для Пекіна абсолютно неприйнятним є застосування ядерної зброї проти неядерної України. Адже такий прецедент може призвести до абсолютно непередбачуваних наслідків.

Україна вимагатиме виключення Росії з G20

Верховна Рада України може звернутися до держав Великої двадцятки із закликом виключити Росії зі складу групи Двадцяти. Відповідний проєкт постанови вже зареєстровано в українському парламенті. Його вже передано на розгляд комітету парламенту з питань зовнішньої політики. Він може стати основою для підняття цього питання на саміті G20.

Важливо. Чимало експертів збігаються на думці, що Україні не варто чекати якихось дій від союзників і навпаки виступати в авангарді будь-яких необхідних Україні рішень. Таким чином Україна вже створила передумови для визнання Росії державою-спонсором тероризму. Спочатку відповідне рішення було прийняте в Україні, а згодом його підхопили кілька європейських держав та ПАРЄ.

Водночас очікувати великого тиску на Україну щодо перемовин з Владіміром Путіним не варто. Адже саме це стало однією з головних тем напередодні саміту G20.

Ймовірно, низка країн, таких як Індія та Китай висловляться щодо необхідності такого діалогу, однак їхні заклики будуть більше адресовані російській стороні.

При цьому, враховуючи позицію ЄС та Великої Британії, які планують повністю відмовитися від будь-яких контактів з російською делегацією, ризик будь-якого подібного тиску на Україну суттєво зменшується.