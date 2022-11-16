В декларации говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине" и подчеркнули, что она "причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет действующие проблемы в мировой экономике". Ее одобрили все члены блока G20, пишет 24 канал.

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Решением удовлетворены не все

В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций". Лидеры стран заявили, что угроза применения ядерного оружия недопустима, а также страны должны соблюдать Международное право.

Кроме того, в декларации подчеркивают, что центральные банки участников будут продолжать надлежащим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, помня при этом о необходимости ограничения "вторичных эффектов".

Члены подтвердили свое обязательство избегать чрезмерной волатильности обменных курсов, признав при этом, что "многие валюты значительно изменились" в этом году.

Россия "позаботилась об альтернативных точках зрения"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад добавил фразу, что "многие делегации осудили Россию", но его страна "позаботилась о том, чтобы были изложены и альтернативные точки зрения", и российские делегаты считают, что "этого достаточно".

Лавров участвовал в переговорах G20 от имени президента Владимира Путина. Чиновник сбежал с саммита как раз перед тем, как Россия массово обстреляла Украину ракетами.

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