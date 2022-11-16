В декларации говорится, что "большинство членов решительно осудили войну в Украине" и подчеркнули, что она "причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет действующие проблемы в мировой экономике". Ее одобрили все члены блока G20, пишет 24 канал.
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Решением удовлетворены не все
В декларации говорится, что были "другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций". Лидеры стран заявили, что угроза применения ядерного оружия недопустима, а также страны должны соблюдать Международное право.
Кроме того, в декларации подчеркивают, что центральные банки участников будут продолжать надлежащим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики, помня при этом о необходимости ограничения "вторичных эффектов".
Члены подтвердили свое обязательство избегать чрезмерной волатильности обменных курсов, признав при этом, что "многие валюты значительно изменились" в этом году.
Россия "позаботилась об альтернативных точках зрения"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад добавил фразу, что "многие делегации осудили Россию", но его страна "позаботилась о том, чтобы были изложены и альтернативные точки зрения", и российские делегаты считают, что "этого достаточно".
Лавров участвовал в переговорах G20 от имени президента Владимира Путина. Чиновник сбежал с саммита как раз перед тем, как Россия массово обстреляла Украину ракетами.
Саммит G20: основные моменты
- На саммите в Индонезии выступил онлайн и президент Владимир Зеленский . Он произнес речь, во время которой предложил формулу мира, а также подчеркнул, что ни одного "Минска-3" не будет.
- В то же время представитель России Лавров пожаловался на Зеленского. Он обвинил Президента Украины в срыве "мирных переговоров" и затягивании конфликта.
- Отметим также, что после речи Зеленского россияне написали в сети немало нелепых и забавных комментариев, в которых жаловались и сетовали на свое государство .
- Также на саммите премьер-министр Великобритании Риши Сунак представил свои 5 шагов по уменьшению влияния России.
- К помощи Украине призвал лидер Франции. Он встретился с Си Цзиньпином и призвал его объединить усилия вокруг Украины.
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