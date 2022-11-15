Як зазначив канцлер, попри "гнітючі рамкові умови", наразі це дуже успішний саміт. Про це він розповів близько 12 години.
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Саміт та питання України
Перед цією заявою Олаф Шольц взяв участь у двох раундах переговорів з великими економічними державами. Однією з тем цих зустрічей була війна Росії проти України.
Стає очевидним, що G20 ясно дали зрозуміти, що цю війну не можна прийняти,
– сказав Шольц.
Ба більше, на запитання, що він думає про план президента України з 10 пунктів щодо можливого припинення війни, Шольц сказав: "Зараз важливо, щоб Росія припинила свою агресивну війну та вивела свої війська".
Однак напередодні він підкреслив, що консенсусна заява G20 щодо війни в Україні буде "важкою поїздкою", яка займе багато часу та зусиль делегації Німеччини на Балі.
Ми дуже наполегливо працюємо, щоб гарантувати, що ми не тільки робимо чіткі, важливі заяви з усіх питань, які разом впливають на світ, але також щодо питань миру та наслідків російської агресивної війни проти України,
– заявив він.
Консенсус щодо ядерної зброї
Також серед учасників саміту виникає консенсус щодо застереження проти використання ядерної зброї. Зараз він, за словами Шольца, поступово набирає силу, що є великим кроком вперед. На думку лідера Німеччини, його не можна було очікувати на початку війни.
Якщо країни-учасниці G20 узгодять застереження щодо використання Росією ядерних бомб в Україні, то це буде важливою "переломною точкою" для Москви.
Саміт G20 в Індонезії: останні новини
- На саміті в Індонезії виступив онлайн і президент Володимир Зеленський. Він виголосив промову, під час якої запропонував формулу миру, а також підкреслив, що жодного "Мінська-3" не буде.
- Натомість представник Росії Лавров пожалівся на Зеленського. Він звинуватив Президента України у зриві "мирних переговорів" та затягуванні конфлікту.
- Зазначимо також, що після промови Зеленського росіяни написали у мережі чимало недолугих та кумедних коментарів, у яких жалілися та нарікали на свою державу.
- Також на саміті прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак представив свої 5 кроків щодо зменшення впливу Росії.
- До допомоги Україні закликав і лідер Франції. Він зустрівся з Сі Цзіньпіном та закликав його об'єднати зусилля навколо України.
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