Як зазначив канцлер, попри "гнітючі рамкові умови", наразі це дуже успішний саміт. Про це він розповів близько 12 години.

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Саміт та питання України

Перед цією заявою Олаф Шольц взяв участь у двох раундах переговорів з великими економічними державами. Однією з тем цих зустрічей була війна Росії проти України.

Стає очевидним, що G20 ясно дали зрозуміти, що цю війну не можна прийняти,

– сказав Шольц.

Ба більше, на запитання, що він думає про план президента України з 10 пунктів щодо можливого припинення війни, Шольц сказав: "Зараз важливо, щоб Росія припинила свою агресивну війну та вивела свої війська".

Однак напередодні він підкреслив, що консенсусна заява G20 щодо війни в Україні буде "важкою поїздкою", яка займе багато часу та зусиль делегації Німеччини на Балі.

Ми дуже наполегливо працюємо, щоб гарантувати, що ми не тільки робимо чіткі, важливі заяви з усіх питань, які разом впливають на світ, але також щодо питань миру та наслідків російської агресивної війни проти України,

– заявив він.

Консенсус щодо ядерної зброї

Також серед учасників саміту виникає консенсус щодо застереження проти використання ядерної зброї. Зараз він, за словами Шольца, поступово набирає силу, що є великим кроком вперед. На думку лідера Німеччини, його не можна було очікувати на початку війни.

Якщо країни-учасниці G20 узгодять застереження щодо використання Росією ядерних бомб в Україні, то це буде важливою "переломною точкою" для Москви.

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