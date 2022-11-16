В сети показали видео, как украинская ПВО отработала по вражеским ракетам 15 ноября. Подробнее об этом рассказывает 24 канал.

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В Министерстве обороны обнародовали видео работы нашей ПВО. На кадрах украинская система С-300 сбивает одну из вражеских крылатых ракет.

С-300 сбивает российскую ракету: смотрите видео

Заметим, что российские захватчики 15 ноября в очередной раз атаковали и украинскую столицу. Террористы попали в жилые дома, к сожалению, погибла женщина.

Глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов также показал видео, как отработала наша противовоздушная оборона.

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Как вражескую ракету уничтожили в Киевской области: смотрите видео

Важно Решительно осуждаем российскую агрессию – лидеры G20 обнародовали декларацию о войне в Украине

Коротко о массированной ракетной атаке России по Украине

  • Оккупанты массированно атаковали наше государство во время саммита G20. Российские военные ударили по Украине разными ракетами и дронами-камикадзе.
  • В результате вражеских ударов повреждено более 15 объектов энергетической инфраструктуры. Миллионы украинцев остались без света. Энергетики продолжают работать. В нескольких областях уже полностью восстановили свет, однако пришлось ввести экстренные отключения.
  • Оккупанты обстреляли Печерский район Киева. Повреждены два жилых дома. На месте удара обнаружили тело погибшей женщины.
  • Во Львове получил серьезные ранения мужчина. Его уже прооперировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.
  • Две ракеты упали в Пшеводове в Грубешевском районе Польши. Разрушено фермерское хозяйство. Погибли двое мужчин. Президент Дуда созвал Совбез, а НАТО – заседание.
  • Лидеры стран "Большой двадцатки" выступили с общим заявлением. В нем они отметили, что "решительно осуждают" агрессию России против Украины. Соответствующую декларацию одобрили в среду 16 ноября.

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