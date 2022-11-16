Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, первый подобный шок Европа испытала в феврале, когда началось полномасштабное вторжение. Тогда они публично заявляли – поддерживать Украину будут, но сделают все, чтобы война не перекнулась на НАТО.

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В этот раз одна из ракет упала на территорию Польши. Сейчас пока неизвестно, российский это снаряд или ракета украинского ПВО. Раздаются разные версии.

Если мы предполагаем, что версия с украинским ПВО вероятна… Подождите, мы бы не применяли ПВО, если бы ракета не летела в направлении объектов возле Польши. Это не умышленный удар. Но уже "щупальца" войны, которую развязал Путин, достигают Европы и ее границ,

– отметил Вигиринский.

Следует усиливать возможности противодействия против России

Как подчеркнул Вигиринский, правильным выводом из этой ситуации будет усиление украинских систем ПВО и ПРО. Так ВСУ смогут защитить Европу от массива ракет, которые оккупанты регулярно запускают.

Усилят ли меры поддержки Украины? Обязательно. Если сегодня начнутся консультации в рамках НАТО, одним из решений… Плюс еще одно решение, которое проведут через "Рамштайн", будет усиление нашей ПВО и ПРО. Россия не настроена миролюбиво,

– считает Вигиринский.

Он подчеркивает, что военная защита – самая главная на сегодняшний день, ведь дипломатия с оккупантами вообще не работает. Кроме того, важно, что данная ситуация даст новый публичный резонанс. Мировые СМИ снова будут массово писать о войне в Украине.

Вигиринский предположил, какие будут последствия из-за падения ракеты в Польше: смотрите видео

Падение ракеты в Польше: коротко