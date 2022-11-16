Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, первый подобный шок Европа испытала в феврале, когда началось полномасштабное вторжение. Тогда они публично заявляли – поддерживать Украину будут, но сделают все, чтобы война не перекнулась на НАТО.
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В этот раз одна из ракет упала на территорию Польши. Сейчас пока неизвестно, российский это снаряд или ракета украинского ПВО. Раздаются разные версии.
Если мы предполагаем, что версия с украинским ПВО вероятна… Подождите, мы бы не применяли ПВО, если бы ракета не летела в направлении объектов возле Польши. Это не умышленный удар. Но уже "щупальца" войны, которую развязал Путин, достигают Европы и ее границ,
– отметил Вигиринский.
Следует усиливать возможности противодействия против России
Как подчеркнул Вигиринский, правильным выводом из этой ситуации будет усиление украинских систем ПВО и ПРО. Так ВСУ смогут защитить Европу от массива ракет, которые оккупанты регулярно запускают.
Усилят ли меры поддержки Украины? Обязательно. Если сегодня начнутся консультации в рамках НАТО, одним из решений… Плюс еще одно решение, которое проведут через "Рамштайн", будет усиление нашей ПВО и ПРО. Россия не настроена миролюбиво,
– считает Вигиринский.
Он подчеркивает, что военная защита – самая главная на сегодняшний день, ведь дипломатия с оккупантами вообще не работает. Кроме того, важно, что данная ситуация даст новый публичный резонанс. Мировые СМИ снова будут массово писать о войне в Украине.
Вигиринский предположил, какие будут последствия из-за падения ракеты в Польше: смотрите видео
Падение ракеты в Польше: коротко
- Российские оккупанты провели очередной массированный ракетный удар по Украине 15 ноября. В этот же день стало известно о падении ракеты в Польше. Журналисты сообщили, что это произошло в селе Пшевод Люблинского воеводства.
- Российского посла срочно вызвали в МИД Польши. Там требовали подробных объяснений.
- В НАТО отследили, откуда именно летели ракеты. Всю информацию передали Польше, однако она пока тайная.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно предупреждала – Россия не ограничится государственными границами Украины . Он напомнил, как ракеты оккупантов нарушили воздушное пространство Молдовы.
- Больше информации об этом инциденте читайте в материале 24 канала.