В результате падения российских ракет погибли два человека. В мире остро реагируют на это событие. В частности, представитель Белого дома заявил, что США работают над выяснением того, что произошло в Польше, пишет 24 канал.

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Как отреагировали в Штатах

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что у них нет подтверждения ракетного удара по Польше, но официальные лица США сейчас работают над тем, чтобы выяснить, что произошло.

Главный заместитель представителя Госдепартамента Ведант Пател отреагировал на заявление Минобороны России, в котором страна-агрессор назвала сообщение об ударе в Польше "умышленной провокацией с целью эскалации ситуации". По словам чиновника, Соединенные Штаты не пытаются обострить эту ситуацию.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин 16 ноября обсудит инцидент со своим польским коллегой.

Эстония и Латвия поддержали Польшу

Министерство иностранных дел Эстонии выразило обеспокоенность по поводу падения двух ракет на ферму в Польше. Официальные лица Латвии и Эстонии сейчас тесно консультируются с Польшей и другими членами Североатлантического союза. Министерство обороны Эстонии заявило, что страна готова защищать каждый дюйм территории НАТО.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что "Латвия полностью поддерживает польских друзей". Президент страны заверил, что он "решительно солидарен с Польшей". Кроме того, Латвия 16 ноября проведет срочное собрание правительства по безопасности и ситуации в регионе.

Великобритания и Германия "тесно сотрудничают" с союзниками

Спикер МИД Великобритании заявил о "тесной связи" с союзниками после сообщений о том, что российские ракеты упали на территорию Польши. В МИДе сообщили, что они исследуют вопросы вместе с членами Альянса.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что она внимательно следит за ситуацией. Чиновники страны общаются с польскими друзьями и союзниками НАТО.

Чехия и Словакия возмущены поведением России

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что даже если российский ракетный удар по Польше был ошибкой, "мы все воспримем это как эскалацию конфликта". В то же время, премьер страны Петр Фиала заверил, что такое решение будут принимать только после того, как Польша официально подтвердит, что ракеты запускали россияне.

Словакия очень озабочена падением российских ракет в Польшу. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Россия должна объяснить, что произошло. Бессмысленные атаки на инфраструктуру должны прекратиться немедленно. Он отметил, что безрассудство России выходит из-под контроля.

Реакция Франции и Венгрии

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить на саммите G20 информацию о падении ракет на территории Польши.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с инцидентом в Польше. Он сообщил, что в ситуации с Польшей "пока нет необходимости в каких-либо шагах", нужно дождаться данных от Варшавы.

Что известно о падении ракет в Польше

Российские ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Это произошло во время массированной ракетной атаки. Россия – страна-террористка – выпустила по Украине около сотни ракет. Журналисты сообщили, что две из них упали в селе Пшеводов (Люблинское воеводство). К сожалению, погибли 2 человека.

Российского посла срочно вызывают в МИД Польши. Ведомство требует подробных объяснений.

В НАТО заявили, что отследили, откуда летели ракеты. Данные передали Польше. Пока информация – тайная.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также вспомнил, что российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.

В Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никаких деталей там тоже не сообщали.

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