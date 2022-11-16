Внаслідок падіння російських ракет загинули дві людини. У світі гостро реагують на цю подію. Зокрема, представник Білого дому заявив, що США працюють над з'ясуванням того, що сталося в Польщі, пише 24 канал.

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Як відреагували у Штатах

Високопоставлений чиновник Білого дому сказав, що вони не мають підтвердження ракетного удару по Польщі, але офіційні особи США наразі працюють над тим, щоб з'ясувати, що саме сталося.

Головний заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател відреагував на заяву Міноборони Росії, в якій країна-агресорка назвала повідомлення про удар у Польщі "навмисною провокацією з метою ескалації ситуації". За словами посадовця, Сполучені Штати не намагаються загострити цю ситуацію.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін 16 листопада обговорить інцидент зі своїм польським колегою.

Естонія та Латвія підтримали Польщу

Міністерство закордонних справ Естонії висловило стурбованість щодо падіння двох ракет на ферму в Польщі. Офіційні особи Латвії та Естонії наразі тісно консультуються з Польщею та іншими членами Альянсу. Міністерство оборони Естонії заявило, що країна готова захищати кожен дюйм території НАТО.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що "Латвія повністю підтримує польських друзів". Президент країни запевнив, що він "рішуче солідарний з Польщею". Крім того, Латвія 16 листопада проведе термінове зібрання уряду щодо безпеки та ситуації в регіоні.

Велика Британія та Німеччина "тісно співпрацюють" з союзниками

Речник МЗС Великої Британії заявив про "тісний зв’язок" із союзниками після повідомлень про те, що російські ракети впали на територію Польщі. У МЗС повідомили, що вони досліджують питання разом із членами Альянсу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок зазначила, що вона уважно стежить за ситуацією. Посадовці країни спілкуються з польськими друзями та союзниками НАТО.

Чехія та Словаччина обурені поведінкою Росії

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що навіть якщо російський ракетний удар по Польщі був помилкою, "ми всі сприймемо це як ескалацію конфлікту". Водночас прем'єр країни Петр Фіала запевнив, що таке рішення прийматимуть лише після того, як Польща офіційно підтвердить, що ракети запускали росіяни.

Словаччина дуже стурбована падінням російських ракет на Польщу. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Росія повинна пояснити, що сталося. Безглузді атаки на інфраструктуру мають припинитися негайно. Він зазначив, що безрозсудність Росії виходить з-під контролю.

Реакція Франції та Угорщини

Президент Франції Емманюель Макрон має намір обговорити на саміті G20 інформацію щодо падіння ракет на території Польщі.

Міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровницьки провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у зв'язку з інцидентом у Польщі. Він повідомив, що в ситуації з Польщею "поки що немає необхідності в будь-яких кроках", потрібно дочекатися даних від Варшави.

Що відомо про падіння ракет у Польщі

Російські ракети впали на території Польщі 15 листопада. Це відбулося під час масованої ракетної атаки. Росія – країна-терористка – випустила по Україні майже сотню ракет. Журналісти повідомили, що дві з них влучили у селі Пшеводів (Люблінське воєводство). На жаль, загинули 2 людей.

Російського посла терміново викликають до МЗС Польщі. Відомство вимагає детальних пояснень.

У НАТО заявили, що відстежили, звідки летіли ракети. Дані передали Польщі. Наразі інформація – таємна.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію. Глава держави наголосив, що Україна не вперше попереджала про те, що Росія не обмежиться нашими державними кордонами. Він також пригадав, що російські ракети вже не вперше порушують повітряний простір інших країн – такий випадок вже було зафіксовано у Молдові.

У Пентагоні наразі обережно коментують ситуацію у Польщі. Зокрема, там не підтверджують те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Польщі. Однак жодних деталей там також не повідомляли.

Детальніше про інцидент читайте за посиланням.

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