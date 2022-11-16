Речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу повідомив, що Сполучені Штати Америки не мають доказів того, що Росія вдарила по Польщі ракетами. Тому поки що рано передбачати подальшу відповідь НАТО.

Райдер заявив, що у Пентагоні знають про повідомлення ЗМІ, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по об'єкту на території Польщі. Проте службовці не мають підтвердженої інформації, хоча зауважують, що серйозно ставляться до цього питання і наразі його вивчають.

За словами речника, він поки не хоче "вдаватися в гіпотези" про наслідки, якщо з'ясується, що інформація про ракетний удар по Польщі виявиться правдивою.

Коли йдеться про наші гарантії безпеки та статтю 5, ми гранично ясно заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Стаття 5 договору Північноатлантичного Союзу передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку.

Падіння російських ракет в Польщі: головне

Російські ракети впали на території Польщі 15 листопада. Це відбулося під час масованої ракетної атаки. Росія – країна-терористка – випустила по Україні майже сотню ракет. Журналісти повідомили, що дві з них влучили у селі Пшеводів (Люблінське воєводство). На жаль, загинули 2 людей.

Російського посла терміново викликають до МЗС Польщі. Відомство вимагає детальних пояснень.

У НАТО заявили, що відстежили, звідки летіли ракети. Дані передали Польщі. Наразі інформація – таємна.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю ситуацію. Глава держави наголосив, що Україна не вперше попереджала про те, що Росія не обмежиться нашими державними кордонами. Він також пригадав, що російські ракети вже не вперше порушують повітряний простір інших країн – такий випадок вже було зафіксовано у Молдові.

У Пентагоні наразі обережно коментують ситуацію у Польщі. Зокрема, там не підтверджують те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Польщі. Однак жодних деталей там також не повідомляли.

Важливо – Реакція НАТО на падіння ракет в Польщі: дивіться відео