Спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга сообщил, что у Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами. Поэтому пока рано предсказывать дальнейший ответ НАТО.
Важно Самолет НАТО отследил упавшую на территории Польши ракету – CNN
В Пентагоне настроены серьезно
Райдер заявил, что в Пентагоне знают о сообщениях СМИ, в которых утверждается, что две российские ракеты ударили по объекту на территории Польши. Однако у служащих нет подтвержденной информации, хотя отмечают, что серьезно относятся к этому вопросу и сейчас его изучают.
По словам спикера, он пока не хочет "вдаваться в гипотезы" о последствиях, если выяснится, что информация о ракетном ударе по Польше окажется правдивой.
Когда речь идет о наших гарантиях безопасности и статье 5, мы предельно ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО,
– подчеркнул он.
Падение российских ракет в Польше: главное
- Российские ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Это произошло во время массированной ракетной атаки. Россия – страна-террористка – выпустила по Украине около сотни ракет. Журналисты сообщили, что две из них упали в селе Пшеводов (Люблинское воеводство). К сожалению, погибли 2 человека.
- Российского посла срочно вызывают в МИД Польши. Ведомство требует подробных объяснений.
- В НАТО заявили, что отследили, откуда летели ракеты. Данные передали Польше. Пока информация – тайная.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также вспомнил, что российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.
- В Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никаких деталей там тоже не сообщали.
Важно – Реакция НАТО на падение ракет в Польше: смотрите видео