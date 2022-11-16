Военный представитель Альянса рассказал, что самолет НАТО, пролетавший над Польшей, отследил упавшую в стране ракету. Из-за взрыва тогда погибли 2 человека.
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Кто запустил ракету – неизвестно
По словам чиновника, информация по радиолокационным следам была предоставлена НАТО и Польше.
Представитель НАТО не сообщил, кто запустил отслеживающуюся на территории Польши ракету и откуда она была выпущена.
Падение российских ракет в Польше: что известно
- В польском МИДе подтвердили, что на территории Польши упала ракета российского производства и убила двух человек. Поэтому министр иностранных дел Збигнев Рау вызывает посла России для объяснений.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также вспомнил, что российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.
- В Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никаких деталей там тоже не сообщали.
- Варшава изучает вопрос применения 4 статьи НАТО о консультациях по вопросам безопасности. Эта статья предусматривает созыв всех членов Альянса.
- Польский президент созывает Совбез страны и настаивает на срочной встрече членов НАТО. Эта встреча состоится уже 16 ноября.
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