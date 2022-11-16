Решение, которое изменит историю
Но даже если это не будет подтверждено, Запад не может ограничиться высказыванием "решительного осуждения".
Достойно внимания Российские пропагандисты уже предсказали следующий "армагеддон" для оккупантов после Херсона
Иначе полмира через несколько лет станут ядерными государствами и будут правы, иначе как им защищаться? Мир на геополитической развилке.
От реакции НАТО на инцидент в Польше будет зависеть дальнейшее развитие событий в мире / Коллаж 24 канала
Что известно о беспрецедентной атаке на страну НАТО
- 15 ноября во время массированного ракетного удара по Украине со стороны России две ракеты упали на фермерское хозяйство в польском селе вблизи границы с Украиной.
- В результате погибли два гражданина Польши.
- Президент Польши Анджей Дуда экстренно созвал консультации с союзниками НАТО, где, в частности, обсудили и 5 статью устава Альянса.
- В то же время польский лидер отметил, что пока нет доказательств того, кто именно запустил ракеты, однако он предполагает, что они были российскими.
- Впоследствии стало известно, что самолет НАТО отследил одну из упавших в Польше ракет.
- Резонансное заявление по поводу трагедии сделал и президент США Джо Байден. По его словам, ракеты, нанесшие разрушения в польском селе, вряд ли были выпущены из России. Однако расследование до сих пор продолжается.
К теме – какие версии уже известны по поводу ракетного удара по Польше: смотрите видео