Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, перший такий шок Європа відчула в лютому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді вони публічно заявляли – підтримувати Україну будуть, але зроблять все, щоб війна не перекинулася до НАТО.

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Цього разу одна з ракет впала на територію Польщі. Зараз поки невідомо, чи це російський снаряд, чи ракета з української ППО. Лунають різні версії.

Якщо ми припускаємо, що версія з українським ППО вірогідна… Чекайте, ми би не застосовували ППО, якби ракета не летіла в напрямку об'єктів, які поблизу Польщі. Це не умисний удар. Але вже "щупальці" війни, яку розв'язав Путін, досягають Європи та її кордонів,

– зазначив Вігірінський.

Треба посилювати можливості протидії проти Росії

Як наголосив Вігірінський, правильним висновком з цієї ситуації буде посилення українських систем ППО та ПРО. Так ЗСУ зможуть захистити Європу від того масиву ракет, які окупанти регулярно запускають.

Чи посилять заходи підтримки України? Неодмінно. Якщо сьогодні почнуться консультації в межах НАТО, то одним із рішень… Плюс ще одне рішення, яке проведуть через "Рамштайн", буде посилення нашої ППО та ПРО. Росія не є налаштована миролюбно,

– вважає Вігірінський.

Він підкреслює, що військовий захист – найголовніший на сьогодні, адже дипломатія з окупантами взагалі не працює. Крім того, важливо, що ця ситуація дасть новий публічний резонанс. Світові ЗМІ знову масово писатимуть про війну в Україні.

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Падіння ракети в Польщі: коротко