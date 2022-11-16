Были "прилеты" по трем объектам критической инфраструктуры. Около 700 тысяч абонентов Львовской области остались без света, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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Питание восстанавливают

Однако в регионе уже постепенно восстанавливают питание. Работают бригады энергетиков. По словам Козицкого, по состоянию на 00:15 уже удалось заживить часть Львова, Золочев, Бибрку, Перемышляны.

В Офисе Президента также отмечали, что во Львовской и Хмельницкой области большое количество населения без электричества. Добавили, что в первую очередь задание – подключить к утру максимальное количество абонентов.

Раненый мужчина

В результате ракетного удара пострадал человек. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что мужчину зовут Роман, он 1984 года рождения.

Потерпевшего уже прооперировали в больнице. В настоящее время он находится в реанимации. Садовый сообщал, что его состояние – стабильное, однако позже Козицкий уже проинформировал о тяжелом.

Что с отоплением и водой во Львове

Централизованное теплоснабжение отсутствовало из-за отсутствия электроэнергии. Однако вода есть на первых этажах в 50% домов города. Ее централизованно подают с применением дизель-генераторов на насосных станциях.

Мэр предупредил, что вода точно будет с шести часов. Однако самая сложная ситуация – в Шевченковском районе. Там, где восстановить воду не могут централизованно, будут ездить водовозки. График сообщат дополнительно. Также чиновник напомнил, что во Лева есть механические скважины и источники.

Адреса колонок:

Олесницкого, 105-107,

Лысенко, 33,

угловая Растительная и Гордиенко,

Зеленая, 64,

парк И. Франко,

напротив дома по ул. Словацкого №18,

на углу улицы Родниковая № 34,

Под Дубом сквер перед Бернардинским монастырем,

Соборная площадь 1

ул. Под Голоском, 4Б

пр.Черновола,

парк 700-летия,

сквер по ул.Просвещения 8

Гасына (в.Стефаника) Клепаровская-Пстрака.

Как будут работать школы и супермаркеты

Сады и школы завтра работают в режиме дежурных групп. Занятий не будет, но учителя и воспитатели будут на месте. Поэтому родители могут привести ребенка в учебное заведение, если его не с кем оставить.

Супермаркеты в городе будут работать на дизель-генераторах. Если света не будет и дальше, работники будут выносить продукты к выходу и продавать еду на вынос. Аптеки и банки будут также работать на дизель-генераторах.

На маршруты выйдут дополнительные автобусы , ведь трамваи и троллейбусы по городу не курсируют.

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