Були "прильоти" по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Близько 700 тисяч абонентів Львівщини залишились без світла, повідомив глава ОВА Максим Козицький.
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Живлення відновлюють
Однак в регіоні вже поступово відновлюють живлення. Працюють бригади енергетиків. За словами Козицького, станом на 00:15 вже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни.
В Офісі Президента також відзначали, що у Львівській та Хмельницькій області велика кількість населення – без електрики. Додали, що найперше – підключити до ранку максимальну кількість абонентів.
Поранений чоловік
Внаслідок ракетного удару постраждала людина. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що чоловіка звати Роман, він 1984 року народження.
Потерпілого вже прооперували у лікарні. Зараз він перебуває в реанімації. Садовий повідомляв, що його стан – стабільний, однак пізніше Козицький вже проінформував про важкий.
Що з опаленням та водою у Львові
Централізоване теплопостачання було відсутнє через відсутність електроенергії. Однак вода є на перших поверхах у 50% будинків міста. Її подають централізовано із застосуванням дизель-генераторів на насосних станціях.
Мер попередив, що вода точно буде з 6:00. Однак найскладніша ситуація – у Шевченківському районі. Там, де відновити воду централізовано не можуть, будуть їздити водовозки. Графік повідомлять додатково. Також чиновник нагадав, що у Льові є механічні свердловини та джерела.
Адреси колонок:
- Олесницького, 105-107,
- Лисенка, 33,
- кутова Рослинна та Гордієнка,
- Зелена, 64,
- парк І. Франка,
- навпроти будинку по вул. Словацького №18,
- на куті вулиці Джерельна № 34,
- Під Дубом сквер перед Бернардинським монастирем,
- Соборна площа 1
- вул. Під Голоском, 4Б
- пр.Чорновола,
- парк 700-річчя,
- сквер по вул.Просвіти 8
- Гасина (в.Стефаника) Клепарівська-Пстрака.
Як працюватимуть школи та супермаркети
Садки та школи завтра працюють в режимі чергових груп. Занять не буде, але вчителі та вихователі будуть на місці. Тому батьки можуть привести дитину до навчального закладу, якщо її немає з ким залишити.
Супермаркети у місті працюватимуть на дизель-генераторах. Якщо світла не буде й надалі, працівники виноситимуть продукти до виходу та продаватимуть їжу на виніс. Аптеки та банки також працюватимуть на дизель-генераторах.
На маршрути вийдуть додаткові автобуси, адже трамваї та тролейбуси у місті не курсують.
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