Були "прильоти" по трьох об’єктах критичної інфраструктури. Близько 700 тисяч абонентів Львівщини залишились без світла, повідомив глава ОВА Максим Козицький.

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Живлення відновлюють

Однак в регіоні вже поступово відновлюють живлення. Працюють бригади енергетиків. За словами Козицького, станом на 00:15 вже вдалося заживити частину Львова, Золочів, Бібрку, Перемишляни.

В Офісі Президента також відзначали, що у Львівській та Хмельницькій області велика кількість населення – без електрики. Додали, що найперше – підключити до ранку максимальну кількість абонентів.

Поранений чоловік

Внаслідок ракетного удару постраждала людина. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що чоловіка звати Роман, він 1984 року народження.

Потерпілого вже прооперували у лікарні. Зараз він перебуває в реанімації. Садовий повідомляв, що його стан – стабільний, однак пізніше Козицький вже проінформував про важкий.

Що з опаленням та водою у Львові

Централізоване теплопостачання було відсутнє через відсутність електроенергії. Однак вода є на перших поверхах у 50% будинків міста. Її подають централізовано із застосуванням дизель-генераторів на насосних станціях.

Мер попередив, що вода точно буде з 6:00. Однак найскладніша ситуація – у Шевченківському районі. Там, де відновити воду централізовано не можуть, будуть їздити водовозки. Графік повідомлять додатково. Також чиновник нагадав, що у Льові є механічні свердловини та джерела.

Адреси колонок:

Олесницького, 105-107,

Лисенка, 33,

кутова Рослинна та Гордієнка,

Зелена, 64,

парк І. Франка,

навпроти будинку по вул. Словацького №18,

на куті вулиці Джерельна № 34,

Під Дубом сквер перед Бернардинським монастирем,

Соборна площа 1

вул. Під Голоском, 4Б

пр.Чорновола,

парк 700-річчя,

сквер по вул.Просвіти 8

Гасина (в.Стефаника) Клепарівська-Пстрака.

Як працюватимуть школи та супермаркети

Садки та школи завтра працюють в режимі чергових груп. Занять не буде, але вчителі та вихователі будуть на місці. Тому батьки можуть привести дитину до навчального закладу, якщо її немає з ким залишити.

Супермаркети у місті працюватимуть на дизель-генераторах. Якщо світла не буде й надалі, працівники виноситимуть продукти до виходу та продаватимуть їжу на виніс. Аптеки та банки також працюватимуть на дизель-генераторах.

На маршрути вийдуть додаткові автобуси, адже трамваї та тролейбуси у місті не курсують.

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