Вартість ракетної атаки по Україні

У Forbes порахували, що випуск понад 90 ракет по Україні коштував державі-агресорці від 700 до 900 мільйонів доларів. Це був один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.

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Вчора Росія запускала по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160.

Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат. Решта ракет – "Калібр", запускали з акваторії Чорного моря.