Стоимость ракетной атаки по Украине

В Forbes посчитали, что выпуск более 90 ракет по Украине стоил государству-агрессору от 700 до 900 миллионов долларов. Это был один из самых массированных обстрелов с начала полномасштабной войны.

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Вчера Россия запускала по Украине ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Основная масса ракет была выпущена из бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Остальные ракеты – "Калибр", запускали с акватории Черного моря.