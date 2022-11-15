Соответствующую информацию сообщил мэр Андрей Садовый. По его данным, один человек ранен.

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Садовый рассказал, какие последствия удара по Львову

80% Львова остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача тепла. Горячей воды нет,

– написал Садовый.

По его информации, коммунальщики уже запускают дизель-генераторы. Кроме того, мэр Львова сообщил, что:

один человек тяжело ранен в результате ракетных обстрелов. Ее госпитализировали и оперируют;

трамваи и троллейбусы в городе не курсируют, а восстановительные работы начнутся только после тревоги;

все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги.