Відповідну інформацію повідомив мер Андрій Садовий. За його даними, одна людина поранена.
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Садовий розповів, які наслідки урару по Львову
80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема,
– написав Садовий.
За його інформацією, комунальники вже запускають дизель-генератори. Окрім того, мер Львова повідомив, що:
- одна людина важко поранена внаслідок ракетного обстрілу. Її госпіталізували та оперують;
- трамваї та тролейбуси у місті не курсують, а відновлювальні роботи почнуться тільки після завершення тривоги;
- всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги.
"Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями", – пояснив Андрій Садовий.