Відповідну інформацію повідомив мер Андрій Садовий. За його даними, одна людина поранена.

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Садовий розповів, які наслідки урару по Львову

80% Львова залишається без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла. Гарячої води нема,

– написав Садовий.

За його інформацією, комунальники вже запускають дизель-генератори. Окрім того, мер Львова повідомив, що:

одна людина важко поранена внаслідок ракетного обстрілу. Її госпіталізували та оперують;

трамваї та тролейбуси у місті не курсують, а відновлювальні роботи почнуться тільки після завершення тривоги;

всі школярі та дошкільнята перебувають в укриттях разом з вчителями та вихователями до завершення тривоги.

"Про відбій тривоги у місті повідомлятимуть машини з гучномовцями", – пояснив Андрій Садовий.