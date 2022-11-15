Президент також закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. За словами Володимира Зеленського, ворог запустив 85 ракет.

Важливо Окупанти випустили по Україні 100 ракет, 20 з них ще в польоті, – Повітряні сили

Є загроза нових ударів

Глава держави повідомив, що у польоті ймовірно є ще 20 ворожих ракет, тому важливо перебувати в укриття.

Ціллю ворожих ракетних ударів стала енергетична інфраструктура нашої держави. Президент підкреслив, що спеціалісти працюють над відновленням електропостачання.

Термінове звернення Зеленського: дивіться відео

Головне про масовану ракетну атаку

Під час проведення саміту "Великої двадцятки" Росія знову вирішила продемонструвати, що є країною-терористом. Окупанти це доводять просто зараз.

По всій країні, крім тимчасово окупованого Криму, лунає тривога. Вибухи вже пролунали у бальшості українських областей. ППО працюють на максимум і збивають російські ракети. Під ударом опинилися Київська, Львівська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська, Чернігівська, Тернопільська, Волинська, Житомирська, Хмельницька та інші області.