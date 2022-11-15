Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, станом на 17:30 ще 20 зі 100 ракет перебувають у польоті. Тобто становлять реальну небезпеку.

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Водночас Ігнат наголосив, що українська система ППО працює і є збиття ракет.

По всій території України уже випущено 80 ракет і летить ще приблизно 20. Тобто вже близько 100 ракет випущено по території України. Окупанти перевершили 10 жовтня, коли було 84 ракети. Тож уже маємо сотню. Це масований ракетний удар,

– сказав речник Повітряних сил.

За його словами, об'єкти критичної інфраструктури – це перша ціль ворога. Але, на жаль, ракети попадають і по житлових будинках.