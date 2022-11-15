Президент также призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги. По словам Владимира Зеленского, враг запустил 85 ракет.
Важно Оккупанты выпустили по Украине 100 ракет, 20 из них еще в полете, – Воздушные силы
Есть угроза новых ударов
Глава государства сообщил, что в полете предположительно есть еще 20 вражеских ракет, поэтому важно находиться в укрытии.
Целью вражеских ракетных ударов явилась энергетическая инфраструктура нашего государства. Президент подчеркнул, что специалисты работают над возобновлением электроснабжения.
Срочное обращение Зеленского: смотрите видео
Главное о массированной ракетной атаке
Во время проведения саммита "Большой двадцатки" Россия снова решила продемонстрировать, что является страной-террористом. Оккупанты это доказывают прямо сейчас.
По всей стране, кроме временно оккупированного Крыма, раздается тревога. Взрывы уже прозвучали в большинстве украинских областей. ПВО работают на максимум и сбивают российские ракеты. Под ударом оказались Киевская, Львовская, Ровенская, Кировоградская, Сумская, Черниговская, Тернопольская, Волынская, Житомирская, Хмельницкая и другие области.