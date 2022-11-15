Росія котиться до дна

Акції російських компаній різко впали після повідомлення про удари по Польщі. Зараз індекс IMOEX2, що відображає дані основної та додаткових сесій, знижується на 2,84% до закриття попереднього дня та становить 2180,3 пункту.

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Основні російські акції суттєво знижуються:

"Сбербанка" — на 4,81%;

"Газпрому" - на 4,29%;

ЛУКОЙЛу - на 3,34%;

НОВАТЕКу - на 4,36%;

"Яндекса" - на 5,69%.

Що стало причиною

Нагадуємо, у Польщі терміново скликали нараду комітету національної безпеки після наймасовішої ракетної атаки Росії по території України – дві російські ракети найімовірніше перетнули повітряний простір Польщі. Про це пишуть у місцевому виданні Gazeta Wyborcza.

Внаслідок цього, у селі Пшеводів у Люблінському воєводстві на зерносушарці стався вибух, жертвами якого стали двоє людей.

Проте, у Пентагоні наразі обережно коментують ситуацію у Польщі. Зокрема, там не підтверджують те, що російські ракети, запущені по Україні, могли впасти на території Польщі. Однак жодних деталей там також не повідомляли про російські ракети.

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Зеленський відреагував на вибух у Польщі

Масовий обстріл Росією критичної інфраструктури України відбувся у перший день саміту G20. Росія випустила по Україні 90 ракет. Внаслідок удару вражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

На вибухи у Польщі президент також відреагував, зазначивши, що сталося те, про що Україна давно попереджала.

Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі,

– сказав Зеленський.