Росія котиться до дна
Акції російських компаній різко впали після повідомлення про удари по Польщі. Зараз індекс IMOEX2, що відображає дані основної та додаткових сесій, знижується на 2,84% до закриття попереднього дня та становить 2180,3 пункту.
Читайте також Що знищить Росію: 5 кроків від прем'єр-міністра Великої Британії
Основні російські акції суттєво знижуються:
- "Сбербанка" — на 4,81%;
- "Газпрому" - на 4,29%;
- ЛУКОЙЛу - на 3,34%;
- НОВАТЕКу - на 4,36%;
- "Яндекса" - на 5,69%.
Що стало причиною
Нагадуємо, у Польщі терміново скликали нараду комітету національної безпеки після наймасовішої ракетної атаки Росії по території України – дві російські ракети найімовірніше перетнули повітряний простір Польщі. Про це пишуть у місцевому виданні Gazeta Wyborcza.
Внаслідок цього, у селі Пшеводів у Люблінському воєводстві на зерносушарці стався вибух, жертвами якого стали двоє людей.
Актуально На яких умовах може закінчитися війна в Україні, – The Economist
Зеленський відреагував на вибух у Польщі
Масовий обстріл Росією критичної інфраструктури України відбувся у перший день саміту G20. Росія випустила по Україні 90 ракет. Внаслідок удару вражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.
На вибухи у Польщі президент також відреагував, зазначивши, що сталося те, про що Україна давно попереджала.
Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі,
– сказав Зеленський.