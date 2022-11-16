Про це для 24 каналу розповів Олег Катков – військовий експерт, головний редактор Defense Express. Він зазначив, що країни НАТО можуть збирати російські ракети й окупанти про це дізнаються.
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"Окупанти стежать за повітряними цілями у радіусі 450 кілометрів. Вони можуть дізнатися, що інша європейська країна збиватиме їхні ракети. Зафіксувати пуск ракети повітря-повітря не є проблемою", – сказав Катков.
НАТО має дати відповідь
За словами Каткова, річ у тому, що жодна країна НАТО у моменти пуску не знає, що саме летить. Офіційні особи Кремля говорять, що перетворять НАТО в ядерний попіл. Це люди, які відповідають за державницькі рішення Росії.
На думку експерта, не збивати ракети, які летять у бік НАТО, дивно. Він зазначив, що Альянс має дати хоч якусь відповідь, бо все ж таки ракета впала у Польщі.
Мені здається, що варіант того, що небо над Україною закриють хоч частково, можливий. Про це ми дізнаємось після засідання. Нема потреби робити такі короткострокові прогнози, – сказав Катков.
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