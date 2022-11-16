"Прихований" удар Росії по НАТО

На польській території поблизу українського кордону впали рештки ракети, які забрали життя двох місцевих жителів та перевели ескалацію на новий рівень. Ракети Російської Федерації вразили не тільки українську територію чи впали поблизу населеного пункту у Молдові, але й вже несуть загрозу блоку НАТО. Проте реакція на безпрецедентну подію демонструє спроби міжнародної спільноти обережно і поступово "спустити на гальмах" трагічний інцидент.

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По-перше, виникли суперечки з приводу походження "прильоту" і набрала обертів версія, що польський кордон перетнула українська ракета із системи ППО, яка намагалася влучити у російський "Калібр". При цьому спочатку в польському інформаційному просторі поширювалась інформація про частину саме російської ракети, яка була збита над Україною. За попередніми оцінками, до істини має дійти спеціалізована експертна комісія.

По-друге, кваліфікація інциденту з великою ймовірністю буде розцінена як "нещасний випадок", а не "акт спрямованої агресії", що послаблюватиме ефект в межах консультацій на рівні НАТО.

По-третє, особливу стриманість на цьому етапі виявляють США і Франція (пасивність угорської сторони до уваги брати недоцільно зі зрозумілих обставин). "Великі гравці" не хочуть допустити ескалації. Ширяться повідомлення про те, що Джо Байден розглядав версію падіння української ракети ще до офіційних результатів експертизи. Активнішу позицію займають лише країни Балтії, які підтримують ідею обговорення механізмів покращення системи ПВО на українсько-польському кордоні.

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Ключове питання: чого варто очікувати Україні? Говорити про звернення до 5-ої статті НАТО та початок прямої конфронтації НАТО з Російською Федерацією видається сценарієм з нульовою ймовірністю. Сприятливим варіантом для Україна могло б стати ініціювання Польщею на рівні НАТО дискусії щодо "закриття неба" на українських територіях поблизу польського кордону (в зоні 150 – 200 кілометрів).

На практиці подібні дії не означали б пряму сутичку з Російською Федерацією, адже російські літаки не літають поблизу та не були б збиті польськими ракетами. Водночас, Росія мала б переглянути свою позицію щодо запуску ракет на вказаному напрямку, і з боку НАТО був би направлений чіткий сигнал.

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Звичайно, це дуже складне консенсусне рішення політичного характеру, яке може бути заблоковане Угорщиною чи Туреччиною, однак факт обговорення подібного питання на найвищому рівні та спроби знайти механізми його реалізації стали би позитивними сигналами.

Прогнозовано можна очікувати, що США можуть ще більше розширити систему ПВО Польщі (зокрема, пришвидшити передачу систем "Петріот"), щоб укріпити східний фланг. Проте український стороні важливо, щоб питання "укріплення" розглядали більш комплексно і вибух у Польщі змусив переглянути позицію США щодо надання Україні винищувачів F-16, які б могли використовуватись для відбиття подібних атак, які вже почали нести пряму загрозу країні НАТО. Фактично з використанням подібної техніки Україна і сама могла б краще "закривати небо".

Можна скільки завгодно розбиратись у походженні ракети і випадковості інциденту, але істина проста – причина у всьому – розпочата проти України війна.

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