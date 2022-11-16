"Скрытый" удар России по НАТО

На польской территории возле украинской границы упали части ракеты, которые унесли жизни двоих местных жителей и перевели эскалацию на новый уровень. Ракеты Российской Федерации поразили не только украинскую территорию или упали вблизи населенного пункта в Молдове, но уже несут угрозу блоку НАТО. Однако реакция на беспрецедентное событие демонстрирует попытки международного сообщества осторожно и постепенно спустить на тормозах трагический инцидент.

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Во-первых, возникли споры по поводу происхождения "прилета" и набрала обороты версия, что польскую границу пересекла украинская ракета из системы ПВО, пытавшаяся попасть в российский "Калибр". При этом сначала в польском информационном пространстве распространялась информация о части именно российской ракеты, сбитой над Украиной. По предварительным оценкам, к истине должна прийти специализированная экспертная комиссия.

Во-вторых, квалификация инцидента с большой вероятностью будет расценена как "несчастный случай", а не "акт направленной агрессии", что ослабит эффект в рамках консультаций на уровне НАТО.

В-третьих, особую сдержанность на этом этапе проявляют США и Франция (пассивность венгерской стороны учитывать нецелесообразно по понятным обстоятельствам). "Большие игроки" не хотят допустить эскалации. Распространяются сообщения о том, что Джо Байден рассматривал версию падения украинской ракеты еще до официальных результатов экспертизы. Более активную позицию занимают только страны Балтии, которые поддерживают идею обсуждения механизмов улучшения системы ПВО на украинско-польской границе.

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Ключевой вопрос: чего следует ждать Украине? Говорить об обращении к 5-й статье НАТО и начале прямой конфронтации НАТО с Российской Федерацией представляется сценарием с нулевой вероятностью. Благоприятным вариантом для Украины могло бы стать инициирование Польшей на уровне НАТО дискуссии о "закрытии неба" на украинских территориях вблизи польской границы (в зоне 150 – 200 километров).

На практике подобные действия не означали бы прямой стычки с Российской Федерацией, ведь российские самолеты не летают поблизости и не были бы сбиты польскими ракетами. В то же время Россия должна пересмотреть свою позицию по запуску ракет на указанном направлении, и со стороны НАТО был бы направлен четкий сигнал.

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Конечно, это очень сложное консенсусное решение политического характера, которое может быть заблокировано Венгрией или Турцией, однако факт обсуждения подобного вопроса на самом высоком уровне и попытки найти механизмы его реализации стали бы положительными сигналами.

Прогнозируемо ожидается, что США могут еще больше расширить систему ПВО Польши (в частности, ускорить передачу систем "Петриот"), чтобы укрепить восточный фланг. Однако украинской стороне важно, чтобы вопросы "укрепления" рассматривались более комплексно и взрыв в Польше заставил пересмотреть позицию США относительно предоставления Украине истребителей F-16, которые могли бы использоваться для отражения подобных атак, которые уже начали нести прямую угрозу стране НАТО. Фактически с использованием подобной техники Украина и сама могла бы лучше "закрывать небо".

Можно сколько угодно разбираться в происхождении ракеты и случайности инцидента, но истина проста – причина во всем – начатая против Украины война.

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