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Методички из Кремля

Мы уже привыкли к тому, что Лавров, Захарова, Скабеева и компания молчат, как рыбы, пока сверху не поступит сценарий о чем, где и как можно говорить. Однако методички Кремля проникли за границу. Теперь ими пользуется группа стран-единомышленников: Никарагуа, Эритрея, Беларусь, Шри-Ланка, КНДР, Куба, ЦАР.

Выступления представителей этих государств на внеочередной специальной сессии, в течение которой состоялось голосование за Резолюцию, схожи не только по содержанию, но и по лексическим паттернам. Кроме того, они включают традиционную "русскую" ссылку на вселенскую несправедливость, коммунизм в страданиях, западный преступный сговор и краткие экскурсы в историю колониализма, рабства и угнетения.

Тезисы выступления имеют целью распространить такой нарратив: в мире существует 30 войн (из речи представителя Беларуси), западные государства вред так и не компенсировали (представители Никарагуа, Куба), где вы были эти 11 лет, когда международная коалиция бомбила Сирию (от авторов "Где вы были 8 лет геноцида народа Донбасса"), чем особенна Украина и не препятствуйте восстановлению мира своими репарациями (представители Эритреи, КНДР).

Народный артист РФ Василий Небензя

Главную роль в комедийной драме "Убить резолюцию" отдали представителю России при Организации Объединенных Наций и в Совбезе ООН – Василию Небензе. Как истинный пророк, он увидел в тексте Резолюции грехопадение Запада и "порочество инициативы" . Будущий механизм возмещения Небензя обозвал актом открытого ограбления, который пытаются скрыть под дымовым занавесом Генеральной Ассамблеи.

Он напомнил, что "нравится – не нравится", но суверенные активы обладают священным иммунитетом: их перепрофилирование на возмещение вреда за международные преступления является "незаконной экспроприацией". По мнению Небензи, государства Запада должны "искупить собственные грехи" , потому что иначе страны-единомышленники "обидятся".

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Парад абсурда: почему в аргументах противников Резолюции нет международного права

Представители государств, выразившие критическое мнение по поводу Резолюции, среди прочего пытались манипулировать нормами международного права.

Так, Ген Шуан (КНР) настаивал, что обязательство возместить ущерб не носит императивный характер, поскольку Статьи об ответственности государств не являются обязательным договором. Соглашаясь, что нормативная сила статей может стать предметом дискуссии, следует напомнить Китаю: "Воюющая сторона, которая нарушает нормы указанного Положения, подлежит ответственности в форме возмещения ущерба, если для этого есть основания" (статья 3 Гаагской конвенции IV о законах и обычаях войны на суше).

Гаагская конвенция IV и Гаагское положение, являющееся приложением к ней, не только признаны обязательными самой РФ, но и были созданы по инициативе ее предшественницы. Принцип надлежащего возмещения ущерба был неоднократно подтвержден международными судебными учреждениями (начиная с 20-х годов ХХ века) и носит характер обычаев. Поэтому любые ссылки на отсутствие у Украины права на репарации, а у жертв нарушений международного гуманитарного права, международного права прав человека и международных преступлений на справедливую компенсацию являются лишь проявлением короткого ума и некомпетентности.

Мохан Майтри Пиерис (Шри-Ланка) подчеркнул, что Резолюция является превышением полномочий Генеральной Ассамблеи, а следовательно – нарушением Устава ООН. Впрочем, статья 14 Устава предусматривает право Генеральной Ассамблеи рекомендовать меры по мирному разрешению любой ситуации, учитывая те, которые возникают вследствие нарушения положений Устава (напоминать, кто нарушил принципы международного права, закрепленные в статье 2 Устава, необходимости нет (РФ).

Доктрина, являющаяся вспомогательным источником международного права, настаивает: "Послевоенные репарации имеют целью обеспечить безопасность как той стороны в конфликте, которая одержала победу, так и проигравшей" (Гуго Гроций). Так что снова – российская методичка разбилась о щит международного права.

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Ссылки Беларуси и Никарагуа относительно того, что Украина не особенная, а репарации должны быть выплачены прежде всего жертвам колониализма, абсурдны. В международном праве нет принципа коллективного страдания. Права одного государства-жертвы не зависят от реализации таких же прав другими государствами, а Украина, логично, не должна в обстоятельствах продолжающихся вооруженного конфликта и агрессии размышлять над механизмами для мира во всем мире.

Наиболее обоснованной идеей стал тезис Мата Джоини (ЮАР) об отсутствии понимания состава механизма и его возможного правового статуса. С одной стороны, Украина имела целью предложить международному сообществу рамочный документ, который мог бы быть дополнен конкретными положениями, разработанными коллективно. С другой стороны, такой подход справедливо не поддерживается некоторыми государствами, стремящимися понимать, за что конкретно голосуют и отвечает ли резолюция взятым ими обязательствам.

Мягкая Резолюция о жестком ответе

Текст принятой Резолюции еще не обнародован, однако в свободном доступе есть ее драфт от 7 ноября. На первый взгляд, документ кажется достаточно осторожным и мягким: большую часть текста заняли декларации верности принципам международного права, ссылки на предыдущие резолюции и решения, осуждающие агрессию РФ против Украины.

В то же время два положения имеют стратегическое значение. Первое – касается создания международного механизма для возмещения ущерба, вреда и потерь вследствие противоправных действий РФ в Украине.

Второе – рекомендует создание международного реестра для регистрации доказательств нанесенного РФ ущерба, вреда и потерь физическим и юридическим лицам, Украине как государству.

Оба положения соответствуют положениям международного права в контексте права жертвы на возмещение . Кроме того, они могут обеспечить право на правду и могут стать одной из гарантий неповторения агрессии в будущем. Международные механизмы возмещения не являются украинским ноу-хау, а репарации выплачивались ответственным государством в течение истории.

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Значение резолюции

Несмотря на то, что документ поддержали 94 страны (против 14, еще 73 воздержались), он будет иметь большое влияние на процессы возмещения ущерба.

Во-первых , в условиях отсутствия общеобязательного международного договора по иммунитету государственной собственности поддержка 94 стран будет способствовать конфискации и перепрофилированию замороженных активов РФ на возмещение причиненного ущерба (именно этого так боится Небензя и Россия в целом).

, в условиях отсутствия общеобязательного международного договора по иммунитету государственной собственности поддержка 94 стран будет способствовать конфискации и перепрофилированию замороженных активов РФ на возмещение причиненного ущерба (именно этого так боится Небензя и Россия в целом). Во-вторых , документ усилил голос Генеральной Ассамблеи и продемонстрировал РФ, что у ООН еще остается место, где одно государство не может блокировать все процессы.

, документ усилил голос Генеральной Ассамблеи и продемонстрировал РФ, что у ООН еще остается место, где одно государство не может блокировать все процессы. В-третьих, в Резолюции еще раз закреплено, что РФ является государством-агрессором, а также обязана соблюдать международное право, в том числе и решения Международного суда ООН.

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