Соответствующую резолюцию было одобрено 14 ноября. Ее поддержали 94 страны мира.

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Кто проголосовал против

Резолюции, принимаемые Генассамблеей в отношении Украины и России, четко показывают, кто является другом Кремля. Кроме России, резолюцию по репарациям не поддержали:

Беларусь;

Центральноафриканская Республика;

Китай;

Куба;

КНДР;

Эритрея;

Эфиопия;

Иран;

Мали;

Никарагуа;

Сирия;

Зимбабве.

Против выступили в основном страны Африки, Латинской Америки и Центральной Азии. Среди европейских стран воздержалась только Сербия (если не учитывать, что Беларусь проголосовала против).