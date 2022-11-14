Соответствующую резолюцию было одобрено 14 ноября. Ее поддержали 94 страны мира.

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Кто проголосовал против

Резолюции, принимаемые Генассамблеей в отношении Украины и России, четко показывают, кто является другом Кремля. Кроме России, резолюцию по репарациям не поддержали:

  • Беларусь;
  • Центральноафриканская Республика;
  • Китай;
  • Куба;
  • КНДР;
  • Эритрея;
  • Эфиопия;
  • Иран;
  • Мали;
  • Никарагуа;
  • Сирия;
  • Зимбабве.

Против выступили в основном страны Африки, Латинской Америки и Центральной Азии. Среди европейских стран воздержалась только Сербия (если не учитывать, что Беларусь проголосовала против).