Соответствующую резолюцию было одобрено 14 ноября. Ее поддержали 94 страны мира.
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Кто проголосовал против
Резолюции, принимаемые Генассамблеей в отношении Украины и России, четко показывают, кто является другом Кремля. Кроме России, резолюцию по репарациям не поддержали:
- Беларусь;
- Центральноафриканская Республика;
- Китай;
- Куба;
- КНДР;
- Эритрея;
- Эфиопия;
- Иран;
- Мали;
- Никарагуа;
- Сирия;
- Зимбабве.
Против выступили в основном страны Африки, Латинской Америки и Центральной Азии. Среди европейских стран воздержалась только Сербия (если не учитывать, что Беларусь проголосовала против).