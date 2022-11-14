Відповідну резолюцію схвалили 14 листопада. Її підтримали 94 країни світу.

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Хто проголосував проти

Резолюції, які Генасамблея ухвалює щодо України та Росії, чітко показує, хто є другом Кремля. Крім Росії, резолюцію щодо репарацій не підтримали:

Білорусь;

Центральноафриканська Республіка;

Китай;

Куба;

КНДР;

Еритрея;

Ефіопія;

Іран;

Малі;

Нікарагуа;

Сирія;

Зімбабве.

Проти виступили в основному виступили країни Африки, Латинської Америки та Центральної Азії. Серед європейських країн утрималася тільки Сербія (якщо не враховувати те, що Білорусь проголосувала проти).

Що передбачає резолюція

Як повідомляє видання "Європейська правда", резолюцію на засіданні Генасамблеї ООН представив постійний представник України при організації Сергій Кислиця. У своїй промові дипломат наголосив, що Росія, користуючись правом вето, блокує усі рішення, які пов'язані із засудженням російської агресії.

Заблокувавши Раду Безпеки, радянські спадкоємці намагаються втихомирити Генеральну Асамблею. ООН більше не повинна з цим миритися. Саме зараз є ще одна можливість послати чіткий сигнал Росії і будь-кому іншому, хто коли-небудь подумає про застосування сили для перекроювання міжнародно визнаних кордонів,

– наголосив Кислиця.

Представляючи резолюцію, український дипломат підкреслив, що голосування за неї не означає те, що якась країна стає на бік однієї зі сторін, тому що в цьому контексті мова йде про дотримання Статуту ООН та принципів міжнародного права.

Водночас резолюція, авторами якої є Україна та ще понад пів сотні держав світу, стосується не тільки нашої країни, а всіх, кому в майбутньому може загрожувати агресія. Тобто створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих Україні Росією, та рекомендації державам щодо створення реєстру таких збитків можна використовувати й щодо інших країн у випадку такої необхідності.