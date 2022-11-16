Хтось говорить про перемогу, інші – про зраду. Чому документ насправді має куди вагоміше значення?

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Методички з Кремля

Ми вже звикли до того, що Лавров, Захарова, Скабєєва та компанія мовчать, мов риби, доки зверху не надійде сценарій про що, де і як можна говорити. Однак методички Кремля проникли за кордон. Тепер ними послуговується група країн-однодумців: Нікарагуа, Еритрея, Білорусь, Шрі-Ланка, КНДР, Куба, ЦАР.

Виступи представників цих держав на позачерговій спеціальній сесії, протягом якої відбулося голосування за Резолюцію, подібні не лише за змістом, але й за лексичними патернами. Окрім того, вони включають традиційне "руське" посилання на вселенську несправедливість, комунізм у стражданнях, західну злочинну змову й короткі екскурси в історію колоніалізму, рабства й пригноблення.

Тези виступу мають на меті поширити такий наратив: у світі існує 30 війн (з промови представника Білорусі), західні держави шкоду так і не компенсували (представники Нікарагуа, Куба), де ви були ці 11 років, коли міжнародна коаліція бомбила Сирію (від авторів "Де ви були 8 років геноциду народу Донбасу"), чим особлива Україна та не перешкоджайте відновленню миру своїми репараціями (представники Еритреї, КНДР).

Народний артист РФ Васілій Нєбєнзя

Головну роль у комедійній драмі "Вбити резолюцію" віддали представнику Росії при Організації Об'єднаних Націй і в Раді безпеки ООН – Васілію Нєбєнзі. Як справжній пророк, він побачив у тексті Резолюції гріхопадіння Заходу та "порочність ініціативи". Майбутній механізм відшкодування Нєбєнзя обізвав актом відкритого пограбування, який намагаються приховати під димовою завісою Генеральної Асамблеї.

Він нагадав, що "нравится – не нравится", але суверенні активи мають священний імунітет: їхнє перепрофілювання на відшкодування шкоди за міжнародні злочини є "незаконною експропріацією". На думку Нєбєнзі, держави Заходу мають "спокутувати власні гріхи", бо інакше країни-однодумці "образяться".

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Парад абсурду: чому в аргументах противників Резолюції немає міжнародного права

Представники держав, які висловили критичну думку щодо Резолюції, з-поміж іншого намагалися маніпулювати нормами міжнародного права.

Так, Ґен Шуан (КНР) наполягав, що зобов'язання відшкодувати шкоду не має імперативного характеру, оскільки Статті про відповідальність держав не є обов'язковим договором. Погоджуючись, що нормативна сила Статей може стати предметом дискусії, слід нагадати Китаю: "Сторона, що воює і порушує норми зазначеного Положення, підлягає відповідальності у формі відшкодування збитків, якщо для цього є підстави" (стаття 3 Гаазької конвенції IV про закони і звичаї війни на суходолі).

Гаазька конвенція IV та Гаазьке положення, яке є додатком до неї, не лише визнані обов'язковими самою РФ, але й були створені з ініціативи її попередниці. Принцип належного відшкодування збитків був неодноразово підтверджений міжнародними судовими установами (починаючи з 20-х років ХХ століття) та має звичаєвий характер. Тож будь-які посилання на відсутність в України права на репарації, а в жертв порушень міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини та міжнародних злочинів на справедливу компенсацію, є лише проявом короткого розуму та некомпетентності.

Мохан Майтрі Пієріс (Шрі-Ланка) підкреслив, що Резолюція є перевищенням повноважень Генеральної Асамблеї, а відтак – порушенням Статуту ООН. Втім, стаття 14 Статуту передбачає право Генеральної Асамблеї рекомендувати заходи для мирного залагодження будь-якої ситуації, враховуючи ті, що виникають внаслідок порушення положень Статуту (нагадувати, хто порушив принципи міжнародного права, закріплені в статті 2 Статуту, необхідності немає (РФ).

Доктрина, яка є допоміжним джерелом міжнародного права, наполягає – "повоєнні репарації мають на меті гарантувати безпеку як тієї сторони в конфлікті, яка здобула перемогу, так і тієї, що програла” (Гуго Гроцій). Тож знову – російська методичка розбилася об щит міжнародного права.

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Посилання Білорусі та Нікарагуа щодо того, що Україна не є особливою, а репарації мають бути виплачені передусім жертвам колоніалізму, є абсурдними. У міжнародному праві не існує принципу колективного страждання. Права однієї держави-жертви не залежать від реалізації таких самих прав іншими державами, а Україна, логічно, не повинна в обставинах збройного конфлікту та агресії, що тривають, розмірковувати над механізмами для миру в усьому світі.

Найбільш обгрунтованою ідеєю стала теза Мату Джоїні (ПАР) про відсутність розуміння щодо складу механізму та його можливого правового статусу. З одного боку Україна мала на меті запропонувати міжнародній спільноті рамковий документ, який би міг бути доповнений конкретними положеннями, розробленими колективно. З іншого боку такий підхід справедливо не підтримується деякими державами, які прагнуть розуміти, за що конкретно голосують і чи відповідає резолюція взятим ними зобов'язанням.

М'яка Резолюція про жорстку відповідь

Текст ухваленої Резолюції ще не оприлюднений, однак у вільному доступі є її драфт від 7 листопада. На перший погляд документ здається достатньо обережним та м'яким: більшу частину тексту зайняли декларації вірності принципам міжнародного права, посилання на попередні резолюції та рішення, які засуджують агресію РФ проти України.

Водночас два положення мають стратегічне значення. Перше – стосується створення міжнародного механізму для відшкодування збитків, шкоди та втрат внаслідок протиправних діянь РФ в Україні.

Друге – рекомендує створення міжнародного реєстру для реєстрації доказів щодо завданих РФ збитків, шкоди та втрат фізичним і юридичним особам, Україні як державі.

Обидва положення відповідають положенням міжнародного права в контексті права жертви на відшкодування . Окрім того, вони здатні забезпечити право на правду й можуть стати однією з гарантій неповторення агресії у майбутньому. Міжнародні механізми відшкодування не є українським ноу-хау, а репарації сплачувалися відповідальною державою впродовж історії.

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Значення Резолюції

Попри те, що документ підтримали 94 країни (проти 14, ще 73 утримались), він матиме вагомий вплив на процеси відшкодування шкоди.

По-перше , в умовах відсутності загальнообов'язкового міжнародного договору щодо імунітету державної власності підтримка 94 країн сприятиме конфіскації та перепрофілюванню заморожених активів РФ на відшкодування завданої шкоди (саме цього так боїться Нєбєнзя та Росія в цілому).

, в умовах відсутності загальнообов'язкового міжнародного договору щодо імунітету державної власності підтримка 94 країн сприятиме конфіскації та перепрофілюванню заморожених активів РФ на відшкодування завданої шкоди (саме цього так боїться Нєбєнзя та Росія в цілому). По-друге , документ посилив голос Генеральної Асамблеї і продемонстрував РФ, що в ООН ще залишається місце, де одна держава не може блокувати всі процеси.

, документ посилив голос Генеральної Асамблеї і продемонстрував РФ, що в ООН ще залишається місце, де одна держава не може блокувати всі процеси. По-третє, у Резолюції вкотре закріплено, що РФ є державою-агресоркою, а також зобов'язана дотримуватися міжнародного права, зокрема, й рішень Міжнародного суду ООН.

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